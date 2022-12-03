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Росія намагається присвоїти собі видатного українського філософа – Зеленський

glavcom.ua
Росія намагається присвоїти собі видатного українського філософа – Зеленський
Українці відзначають 300 років від народження Григорія Сковороди
фото з відкритих джерел

Росії ніколи не вдасться зламати і полонити Україну

Росіяни намагаються приписати собі видатного українського поета та філософа Григорія Сковороду. Таку заяву Володимир Зеленський зробив у своєму традиційному вечірньому зверненні.

Президент нагадав, що цими днями українці відзначають 300 років від народження Григорія Сковороди – філософа, який навчав щастя й пізнання себе, пошуку справді свого у цьому світі.

«Відвідав сьогодні Переяслав Київської області. Місця, де жив і навчав Сковорода. Було б смішно, якби не було гірко, що окупанти намагаються вкрасти в України й цього українця. Щось там розказують, ніби й Сковорода – їхній. Але ж ми знаємо, що їм його не спіймати. Як ніколи не спіймати, не зупинити, не зламати й не полонити Україну», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони Московської церкви в Україні.

Раніше СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, який прославляв Росію.

Сьогодні правоохоронці з обшуками прийшли до єпархій Московської церкви у Житомирській, Рівненській та Закарпатській областях.

Цікаво, що Вадим Новинський після санкцій РНБО оголосив себе патріотом України.

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Теги: історія Україна росія Володимир Зеленський

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