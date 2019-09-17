Український детектив «Сторонній» покажуть на кінофестивалях у США та Кореї



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Картина режисера Дмитра Томашпольського є езотеричним детективом

Сюжет фільму – загадкове зникнення команди синхронного плавання під час виступу і пацієнтки водолікарні на процедурах

Кінострічку «Сторонній» покажуть на кінофестивалі Fargo Fantastic Film Festival, який пройде в кінці вересня в США. Про це повідомляє Держкіно України.

Картина режисера Дмитра Томашпольського є езотеричним детективом, в сюжеті якого – загадкове зникнення команди синхронного плавання під час виступу і пацієнтки водолікарні на процедурах. Інспектору Глуховській, яка буде вести розслідування цих справ, доведеться не тільки з'ясовувати подробиці пропаж, але і розібратися в собі. У головних ролях знялися Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.

Fargo Fantastic Film Festival пройде 26-29 вересня в р. Фарго (Південна Дакота). Раніше фільм «Сторонній» запросили на міжнародний кінофестиваль Seoul International Film Festival в Південній Кореї, де 21 вересня відбудеться його прем'єра.

Українські глядачі зможуть побачити картину в 2020 році.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі стартував кінопоказ раритетних українських фільмів.

Раніше український фільм отримав нагороду на Венеціанському кінофестивалі.

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