В Одесі стартував кінопоказ раритетних українських фільмів



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До Дня українського кіно в Одеському муніципальному театрі духової музики імені Саліка представили документальні фільми про відомого актора

15 вересня 2019 року в Одеському муніципальному театрі духової музики ім. О. Саліка відбувся показ 5-ї і 7-ї серій фільму документальної кіноепопеї «Костянтин Степанков. Спогади після життя».

У першому перегляді взяли участь студенти Міжнародного гуманітарного університету, жителі і гості Одеси.

«Ми відкриваємо традицію кінопоказів у муніципальному театрі ім. О. Саліка, приурочену святкуванню Дня українського кіно. Це - наша історія. І ми хочемо показати все різноманіття українського кіно», - сказала керівниця міської кінокомісії Галина Сулима.

Перед глядачами виступив заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Академії мистецтв України, режисер-документаліст Віктор Олендер. Він представив свій документальний фільм «Радість людського спілкування», зазначивши, що після довгого забуття сьогодні фільм знову отримав своє глядацьке життя.

Потім глядачі отримали можливість подивитися частину кіноепопеї «Костянтин Степанков. Спогади після життя», за яку режисер Віктор Олендер отримав Державну премію імені Олександра Довженка за внесок в український кінематограф.