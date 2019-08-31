У Гонконзі затримали організаторів показу фільму про українську Революцію Гідності



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Стрічку про українські події зими 2013-2014 років показали на 40 різних майданчиках міста Фото: Тwitter.com

Стрічку про події зими 2013-2014 років в Україні показали на 40 різних майданчиках міста

Трьох лідерів протестів у Гонконзі арештовано рано-вранці 30 серпня, через кілька годин після того, як протестувальники провели загальноміський перегляд номінованого на «Оскар» документального фільму про українську Революцію Гідності «Зима у вогні».

Про це повідомляє Kyiv Post.

Стрічку про події зими 2013-2014 років показали на 40 різних майданчиках міста. Документальний фільм проєктували на стіни або на екрани, які принесли містяни.

The crowd here is totally silent, watching rapt. pic.twitter.com/9LsYDzukXd — Antony Dapiran (@antd) August 29, 2019

Ми натхненні документальним фільмом «Зима у вогні» і тим, як люди в Україні почали страйк, щоб боротися за свою свободу», – сказав один з лідерів протестів Джошуа Вонг.

Уранці 30 серпня організатори показу фільму Джошуа Вонг, Агнес Чоу й Енді Чен були по черзі затримані поліцією та вивезені в невідомому напрямку.

Масові протести в Гонконзі тривають третій місяць. Протести привели до розгляду поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Незважаючи на те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не вщухли. Мітингувальники зажадали не тільки остаточної відмови від цього законопроєкту, але і відставки Керрі Лам разом з розслідуванням дій поліції під час демонстрацій.

25 серпня, у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.