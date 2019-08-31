  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Гонконзі затримали організаторів показу фільму про українську Революцію Гідності

    • Розсилка
    <p>Стрічку про українські події зими 2013-2014 років показали на 40 різних майданчиках міста</p> - У Гонконзі затримали організаторів показу фільму про українську Революцію Гідності

    Стрічку про українські події зими 2013-2014 років показали на 40 різних майданчиках міста

    Фото: Тwitter.com

    Стрічку про події зими 2013-2014 років в Україні показали на 40 різних майданчиках міста

    Трьох лідерів протестів у Гонконзі арештовано рано-вранці 30 серпня, через кілька годин після того, як протестувальники провели загальноміський перегляд номінованого на «Оскар» документального фільму про українську Революцію Гідності «Зима у вогні».

    Про це повідомляє Kyiv Post

    Стрічку про події зими 2013-2014 років показали на 40 різних майданчиках міста. Документальний фільм проєктували на стіни або на екрани, які принесли містяни.

    Читайте також

    Ми натхненні документальним фільмом «Зима у вогні» і тим, як люди в Україні почали страйк, щоб боротися за свою свободу», – сказав один з лідерів протестів Джошуа Вонг.

    Уранці 30 серпня організатори показу фільму Джошуа Вонг, Агнес Чоу й Енді Чен були по черзі затримані поліцією та вивезені в невідомому напрямку.

    Масові протести в Гонконзі тривають третій місяць. Протести привели до розгляду поправок до закону про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. Акції протесту стали наймасовішими в Гонконзі з моменту передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році. Незважаючи на те, що 15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроекту про екстрадицію в КНР призупинено, протести не вщухли. Мітингувальники зажадали не тільки остаточної відмови від цього законопроєкту, але і відставки Керрі Лам разом з розслідуванням дій поліції під час демонстрацій.

    25 серпня, у Гонконзі поліціянти вперше застосували вогнепальну зброю проти протестувальників.

    Читайте також
    протест Гонконг Twitter фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ