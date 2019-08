У Гонконзі затримали організаторів показу фільму про українську Революцію Гідності

Стрічку про події зими 2013-2014 років в Україні показали на 40 різних майданчиках міста

Трьох лідерів протестів у Гонконзі арештовано рано-вранці 30 серпня, через кілька годин після того, як протестувальники провели загальноміський перегляд номінованого на «Оскар» документального фільму про українську Революцію Гідності «Зима у вогні».

Про це повідомляє Kyiv Post.

Стрічку про події зими 2013-2014 років показали на 40 різних майданчиках міста. Документальний фільм проєктували на стіни або на екрани, які принесли містяни.

The crowd here is totally silent, watching rapt. pic.twitter.com/9LsYDzukXd