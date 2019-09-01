«Йдуть мурашки. Сльози котяться самі». У Вінниці показали фільм про Іловайськ



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Кадр з українського фільму «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас»

Зал був повністю заповнений глядачами

У Вінниці в кінотеатрі «Родина» пройшла прем'єра фільму «Іловайськ 2014: Батальйон «Донбас». На презентацію стрічки прийшли актори, воїни ООС, військові та місцеві. Фільм заснований на реальних подіях.

Зелений зал на 120 крісел був повністю заповнений глядачами. На стрічку прийшли військові, волонтери та місцеві.

«Мета фільму – показати, як відбувалися усі події насправді, що відчували українські герої. Хоча, реальне життя завжди відрізняється від художніх фільмів», - каже Gazeta.uaучасник іловайських подій Ігор Гевко. Чоловік знімався у масовці.

Над сценарієм працював журналіст Михайло Бриних. Він більше двох років створював його на основі матеріалів в пресі і реальних історій військових.

Бюджет фільму — 33 мільйони гривень. Кошти надали Держкіно та Україскьий культурний фонд.

«Зйомки тривали три місяці з перервами. Ми мали все зробити за 60 днів, але була погана погода. В Чернігівській області, в Кіровоградській, під Києвом та на Маріупольському полігоні», - розповідає головний актор фільму Сергій Дзялик. У кінороботі він грав коменданта Іловайська, російського офіцера Рункова.

Під час перегляду «Іловайськ 2014: Батальйон «Донбас» глядачі не могли стримувати сльози.

«Від фільму йдуть мурашки. Сльози котяться самі. Я не вразлива, але вони самі річкою течуть, - говорить Анна. Витирає сльози серветкою. - Такі фільми повинні показувати маленьким дітям і дорослим, які не знають, через яке пекло проходять військові».

На фільм прийшли вінницькі військові частини 3008. В 2014 році вони беруть участь в антитерористичній операції на сході.

Стрічка «Іловайськ 2014: Батальйон «Донбас» вийшла в український широкий прокат 29 серпня 2019 року.

У боях за Іловайськ у серпні 2014 року українська армія втратила 220 бійців, ще 40 зникли безвісти, а 13 військових досі перебувають у полоні. Раніше військова прокуратура повідомляла, що загальні втрати МВС і ЗСУ в Іловайську становлять 366 бійців. Водночас ексглава Генштабу Віктор Муженко заявляв, що добробати втратили в боях за Іловайськ приблизно 200 бійців. Так, загальні втрати сил АТО під Іловайськом можуть досягати 420 бійців.

Джерело: Gazeta.ua