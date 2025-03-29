Іво Бобул шокований фейком про себе: співак звернувся до Бога

У мережі з'явився рекламний ролик, згенерований штучним інтелектом, з Іво Бобулом

Народний артист України Іво Бобул емоційно відреагував на поширений про нього фейк. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис співака у Facebook.

Йдеться про рекламний ролик, згенерований штучним інтелектом. У ньому ведуча стверджувала, що Іво Бобул нібито знепритомнів на сцені, а лікарі діагностували у нього важку форму діабету другого типу з високим ризиком ампутації ноги. За сюжетом, артист довгий час страждав від хронічної втоми, міг втратити зір і кінцівку, але його врятувала «революційна» розробка науковців. При цьому у відео використано кадри, на яких Бобул перебуває в лікарняній палаті.

«Я просто в шоці! Як можна таке зробити? Написати таке, ще й інтерв'ю поставити, яке було взято з іншої програми, і підробити голос. Ні сорому, ні совісті. Що за люди? Слава Господу Богу, у мене все нормально! Не вірте цим ідіотам, це фейк, хтось заробляє, мабуть. Господи, у тебе велика сила! І хто це зробив я відаю їх на твій Божий суд амінь», – так Іво Бобул відреагував на поширений про нього фейк.

Користувачі соцмереж підтримали співака у коментарях до допису. Вони закликали артиста не звертати уваги на подібні фейки.

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Нагадаємо, що народний артист України Іво Бобул висловився про свою пенсію. Співак зауважив, що йому соромно називати вголос суму, яку він отримує щомісяця.

Також раніше заслужений і народний артист України Іво Бобул зізнався, скільки заробляє і витрачає: «Будь-яка людина залежить від грошей. Якщо немає грошей, то з тобою ніхто говорити не буде», – зазначив артист. «Ви заможна людина?» – запитав Дьомін. «Ні, я нормальний. Середня людина. В інших країнах такі артисти дуже заможні. У нас просто ніколи не цінували талант. Ой, за пенсію не кажи. Мені соромно. За всі звання 5 тис. грн моя пенсія», – сказав Іво Бобул.

Натомість артист розповів, скільки йому потрібно грошей на місяць. «У мене велика сім'я і мені потрібно їм допомагати. Я думаю, що десь $5 тис. на місяць це нормально», – відповів артист.