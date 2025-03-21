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Ліна Костенко розповіла, як почувається у 95 років

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Ліна Костенко 19 березня відзначила своє 95-річчя
фото: скріншот з відео

Ліна Костенко: Де ж ти, молодість, поділась? Іще ж юність не пройшла!

Українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко, якій виповнилося 95 років 19 березня, під час святкування ювілею розповіла про своє самопочуття рядками із вірша. Відповідне відео оприлюднила народна депутатка України і заслужений лікар України Ольга Богомолець, інформує «Главком».

Відповідаючи на запитання про самопочуття у 95 років, Ліна Костенко процитувала: «Де ж ти, молодість, поділась? Іще ж юність не пройшла!».

Також письменниця поділилася тим, на скільки років себе почуває, але зробила це незвичним чином. Вона зазначила: «На скільки почуваю? Зараз я вам скажу вірш – так якось простіше».

«Я натягаю час, як поводи,
Уже мої хвилини заіржали…
Я вже не знаю: що, коли, куди…
Я всіх люблю – аби не заважали!

Я йду у ніч. Півонії цвіли?
Уже? Невже? Характер – як у тигра?
Та що ви? Ні! Ах – і нема коли,
Ой, Господи, нічого знов не встигла!

Телефонуєш? Ну, життя – кіно!
І що за публіка, не те що несвідома?
Це що вже – старість стукає в вікно?!
Та ну її: скажіть – немає вдома!», – відповіла Костенко.

Нагадаємо, 19 березня, свій ювілей відзначала видатна українська поетеса, письменниця та громадська діячка Ліна Костенко. Одній із найвпливовіших постатей сучасної української культури виповнилося 95 років.

Зауважимо, що Ліна Костенко, якій виповнилося 95 років 19 березня, свій день народження відсвяткувала у колі відомих українців. Нардеп Княжицький показав фото, на якому вони всі зібралися за столом, щоб привітати Ліну Костенко з днем народження. 

До слова, донька Ліни Костенко Оксана Пахльовська, розповіла, як почувається мати: «З мамою все добре, вона вдома, з початку повномасштабної війни я разом з нею у Києві».

Зокрема, у Національному академічному українському драматичному театрі ім. Марії Заньковецької встановили погруддя видатної поетеси та письменниці Ліни Костенко. Автором скульптури став відомий львівський митець Ярослав Мотика, який відійшов у вічність 1 березня цього року.

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Теги: Ліна Костенко письменниця день народження ювілей

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