Міністерство культури чи пральня? Лідер відомого гурту обурений новими обмеженнями

«Якщо ви хочете убезпечити себе від відповідальності за неповернення якогось чергового мудака з-за кордону, то придумуйте що завгодно»

Міністерство культури запровадило жорсткий контроль щодо виїзду артистів за кордон, аби закрити очі на власні гріхи. Таку думку висловив музикант та лідер гурту «Kozak System» Іван Леньо.

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Артист переконаний, що таким чином Мінкульт тільки перешкоджає доброчесним намірам митців допомогти Батьківщині.

«Той перелік документів, які ви вирішили вимагати від нас через одного мудака неможливий до виконання, а значить, заперечує ваше бажання вчергове нам «допомогти» в нашій діяльності», – написав Леньо.

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На його думку, міністерство саме винне у ситуації, яка склалася з недобросовісними митцями, які виїхали за кордон й не повернулися. Леньо підкреслив, що жодні обмеження не убезпечать від подібних випадків, проте значно ускладнять діяльність багатьох українців у творчій професії.

«Якщо ви хочете убезпечити себе від відповідальності за неповернення якогось чергового мудака з-за кордону, то придумуйте що завгодно, але якщо мудак захоче залишитись – він знайде канали виїзду і залишиться, в незалежності музикант він за фахом, чи народний депутат. Мудак – це мудак, без прив’язки до професії, а такі гурти, як: Океан Ельзи, Бумбокс, Без Обмежень, Скай, Друга Ріка, Жадан і Собаки, Даха Браха, Онука, ТНМК чи Kozak System, які протягом року війни неодноразово виїжджали за кордон і повертались з хорошим результатом для суттєвої допомоги ЗСУ, не потребують якихось доказів своєї адекватності», – зауважив музикант.

Також він додав, що митцям принизливо доводити в будь-якій формі, що вони повернуться з чергових гастролей, бо для них самих морально неприйнятно втікати з країни під час війни.

«І останнє – я особисто за кордон не рвусь, мені роботи і в Україні вистачає, наїздився за 30 років концертного життя. Ви про культурну дипломатію подумайте, про 10 млн біженців (а це в основному жінки з дітьми), для яких наш приїзд як ковток надії на повернення, про донесення до європейців справжніх сенсів цієї війни… перелік можна продовжувати, тільки навіщо?

Ви ж самі маєте це розуміти, ви ж ціле Міністерство Культури, а не прачечна», – написав Леньо.

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Нагадаємо, раніше гурт Tvorchi поскаржився, що не може отримати дозвіл від Мінкульту на тимчасовий виїзд за кордон для участі у благодійному заході у Найробі. Мінкульт почав більш жорстко ставитись до видачі дозволів.

Скандал навколо виїзду артистів за кордон розгорівся після того, як стендапер Андрій Щегель, скориставшись дозволом від Мінкульту, чкурнув у Туреччину, а згодов вихвалявся в інтерв’ю, що отримати дозвіл і втекти – це дуже легко.

До слова, відтепер українські артисти, які планують виїзд за кордон, повинні надати документи, які підтверджують їх перебування на військовому обліку, проте остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи.