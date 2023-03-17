Головна Країна Культура
search button user button menu button

Міністерство культури чи пральня? Лідер відомого гурту обурений новими обмеженнями

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Міністерство культури чи пральня? Лідер відомого гурту обурений новими обмеженнями
Іван Леньо на початку повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем у лави тероборони
фото з відкритих джерел

«Якщо ви хочете убезпечити себе від відповідальності за неповернення якогось чергового мудака з-за кордону, то придумуйте що завгодно»

Міністерство культури запровадило жорсткий контроль щодо виїзду артистів за кордон, аби закрити очі на власні гріхи. Таку думку висловив музикант та лідер гурту «Kozak System» Іван Леньо.

Артист переконаний, що таким чином Мінкульт тільки перешкоджає доброчесним намірам митців допомогти Батьківщині.

«Той перелік документів, які ви вирішили вимагати від нас через одного мудака неможливий до виконання, а значить, заперечує ваше бажання вчергове нам «допомогти» в нашій діяльності», – написав Леньо.

На його думку, міністерство саме винне у ситуації, яка склалася з недобросовісними митцями, які виїхали за кордон й не повернулися. Леньо підкреслив, що жодні обмеження не убезпечать від подібних випадків, проте значно ускладнять діяльність багатьох українців у творчій професії.

«Якщо ви хочете убезпечити себе від відповідальності за неповернення якогось чергового мудака з-за кордону, то придумуйте що завгодно, але якщо мудак захоче залишитись – він знайде канали виїзду і залишиться, в незалежності музикант він за фахом, чи народний депутат. Мудак – це мудак, без прив’язки до професії, а такі гурти, як: Океан Ельзи, Бумбокс, Без Обмежень, Скай, Друга Ріка, Жадан і Собаки, Даха Браха, Онука, ТНМК чи Kozak System, які протягом року війни неодноразово виїжджали за кордон і повертались з хорошим результатом для суттєвої допомоги ЗСУ, не потребують якихось доказів своєї адекватності», – зауважив музикант.

Також він додав, що митцям принизливо доводити в будь-якій формі, що вони повернуться з чергових гастролей, бо для них самих морально неприйнятно втікати з країни під час війни.

«І останнє – я особисто за кордон не рвусь, мені роботи і в Україні вистачає, наїздився за 30 років концертного життя. Ви про культурну дипломатію подумайте, про 10 млн біженців (а це в основному жінки з дітьми), для яких наш приїзд як ковток надії на повернення, про донесення до європейців справжніх сенсів цієї війни… перелік можна продовжувати, тільки навіщо?
Ви ж самі маєте це розуміти, ви ж ціле Міністерство Культури, а не прачечна», – написав Леньо.

Міністерство культури чи пральня? Лідер відомого гурту обурений новими обмеженнями фото 1

Нагадаємо, раніше гурт Tvorchi поскаржився, що не може отримати дозвіл від Мінкульту на тимчасовий виїзд за кордон для участі у благодійному заході у Найробі. Мінкульт почав більш жорстко ставитись до видачі дозволів.

Скандал навколо виїзду артистів за кордон розгорівся після того, як стендапер Андрій Щегель, скориставшись дозволом від Мінкульту, чкурнув у Туреччину, а згодов вихвалявся в інтерв’ю, що отримати дозвіл і втекти – це дуже легко.

До слова, відтепер українські артисти, які планують виїзд за кордон, повинні надати документи, які підтверджують їх перебування на військовому обліку, проте остаточне рішення щодо дозволу на виїзд ухвалюють прикордонники під час перевірки: після скандалу Мінкульт вимагає додаткові документи.

Читайте також: Відомий режисер отримав дозвіл на виїзд за кордон, але замість Варшави чкурнув у Москву
Теги: музикант Мінкульт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот відео
Підла і цинічна. Віктор Павлик став на захист Бобула, який потрапив у гучний скандал з блогеркою
1 березня, 17:33
Рікі Мартин вперше за довгий час показав 14-річного сина
Рікі Мартин вперше за довгий час показав 14-річного сина
19 лютого, 16:25
76-річна Шер у прозорому топі блиснула декольте
76-річна Шер у прозорому топі блиснула декольте
3 березня, 19:01
Скріншот відео
Лідер Scorpions Клаус Майне розповів, що сказав би при зустрічі Путіну та Зеленському
17 лютого, 19:01
Стався крововилив. Андрій Данилко скасував концерти в Європі
Стався крововилив. Андрій Данилко скасував концерти в Європі
2 березня, 23:25
Катерина Осадча: Велике бажання подивитися в очі цьому покидьку
Осадча припустила, що скоро за гратами опиниться відомий український режисер
13 березня, 13:26
Художня проєкція на будівлі Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла у Львові
Надія на світло: відомий швейцарський митець влаштував арт-тур Україною (фото)
23 лютого, 07:00
Києво-Печерська Лавра
Ревізія мощей у Лаврі. Ткаченко пригрозив Московській церкві кримінальною відповідальністю
12 березня, 00:29
Юрій Макаров після публічного скандалу пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка
«Я агент Офісу президента. Але ні я, ні Офіс про це не знаємо». Макаров прокоментував звинувачення у підігруванні владі
14 березня, 09:40

Культура

Міністерство культури чи пральня? Лідер відомого гурту обурений новими обмеженнями
Міністерство культури чи пральня? Лідер відомого гурту обурений новими обмеженнями
Скандал навколо премії: члени Шевченківського комітету складають повноваження
Скандал навколо премії: члени Шевченківського комітету складають повноваження
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
Міністр Ткаченко і директорка опери: Юрій Макаров розповів, хто пропонував змінити Шевченківську премію
Міністр Ткаченко і директорка опери: Юрій Макаров розповів, хто пропонував змінити Шевченківську премію
Юрій Макаров розповів про три причини скандалу навколо Шевченківської премії
Юрій Макаров розповів про три причини скандалу навколо Шевченківської премії
Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення
Фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Скасування указів Порошенка. Президент Зеленський потерпів чергове фіаско
31K
Історія з американським безпілотником не закінчилася
24K
Новий архієпископ Кіпру довів Російську церкву до сказу
21K
Кремль має хвилюватись? Чому зустрічалися Пригожин та Сєчин
20K
Скільки військовозобов’язаних втекли з України за час війни: сумна статистика
12K
Стало відомо, яка країна гальмує у ЄС процес закупівлі снарядів для ЗСУ

Новини

Військовий експерт розповів, чим Китай може допомогти Росії
Вчора, 23:14
«Вогневий кулак». Генштаб розкрив тактику ЗСУ, завдяки якій знищують 80% ворожих сил
Вчора, 16:30
Попасна зникла зі списків: росіяни визнали повне знищення міста
Вчора, 14:19
Які російські ракети Україна не може знешкодити: роз'яснення ЗСУ
Вчора, 13:52
Ворожий літак, 13 безпілотників та радіолокаційні станції: у ЗСУ була урожайна доба
Вчора, 06:27
Біля залізниці у російському Бєлгороді пролунав вибух: подробиці
Вчора, 04:33

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту