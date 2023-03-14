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«Я агент Офісу президента. Але ні я, ні Офіс про це не знаємо». Макаров прокоментував звинувачення у підігруванні владі

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Я агент Офісу президента. Але ні я, ні Офіс про це не знаємо». Макаров прокоментував звинувачення у підігруванні владі
Юрій Макаров після публічного скандалу пішов у відставку з посади голови Комітету Національної премії України імені Тараса Шевченка
фото з відкритих джерел

«Два дні думав, чи хотів би я відкрутити ситуацію назад. А знаєте, ні!»

Офіс президента та Міністерство культури фінансуватимуть додатковий конкурс Шевченківської премії, яка є незалежною та поза впливом владних установ. Про це у інтерв'ю «Главкому» розповів голова комітету Шевченківської премії Юрій Макаров, який наголосив на прозорості відбору учасників та визначенні переможців.

Банкова та Мінкульт запевнили, що знайдуть додаткові гроші для конкурсу. Макаров зауважив, що мав розмову з гендиректором Департаменту з питань внутрішньої та гуманітарної політики Павлом Білашем.

«Якщо вони відповідально кажуть, що викрутяться та знайдуть гроші, то я так розумію, що на щось вони розраховують. Він – єдина людина в Офісі президента, телефон якої в мене є. Ще з двома-трьома людьми з Офісу глави держави ми знайомі особисто. Виходячи з вищесказаного, можна сказати, що я агент Офісу, але я про це не знаю і Офіс про це не знає», – сказав голова комітету Шевченківської премії.

Він переконаний, що сам себе загнав у ситуацію, коли суспільство подейкує, начеб його руками керівництво держави хоче вручити додаткові премії тим, кому Офіс президента симпатизує. Макаров розповів, що звик цінувати свою репутацію і не робити того, що могло би її заплямувати.

«До цього моменту мені це вдавалось. Зараз же я, напевно, проколовся. Хоча два дні думав, чи хотів би я відкрутити ситуацію назад. А знаєте, ні! А юридичну колізію, що склалася, упевнений, вирішать. Бачте, ви теж думаєте за цією логікою, що у когось є якийсь чорний задум, а мене використали всліпу. У чому полягає чорний задум? Хіба є якийсь інший фільтр, окрім як переконати кожного з членів комітету, у якому люди з принципами і чимало – з дуже поганими характерами?» – зазначив голова комітету Шевченківської премії.

Він додав, що за весь час спільної роботи не було жодного сигналу з будь-яких владних установ щодо того, кому бажано давати премію, а кому ні.

Нагадаємо, 2023 рік став першим в історії, коли у День народження Тараса Шевченка, 9 березня, не було вручено Шевченківську премію. Більше того, на сайті комітету Премії, який організовує конкурсний відбір, перелік цьогорічних лауреатів було опубліковано із кількаденною затримкою, при тому, що останній тур конкурсу відбувся ще 15 лютого. 

Причина – голові комітету Шевченківської премії Юрію Макарову здалося неправильним, що через правила конкурсу у цьогорічному змаганні не змогли взяти участь роботи, написані вже під час повномасштабного вторгнення. Адже за положенням Премії, у змаганні мають право брати участь твори, оприлюднені не пізніше, ніж за півроку до подання.

У суботу члени комітету Шевченківської премії провели віртуальне засідання, на якому вирішили таки оприлюднити прізвища лауреатів цьогорічної премії, що і було зроблено. А ще через день Юрій Макаров написав, що звільняється з посади голови комітету Шевченківської премії

До слова, Юрій Макаров розповів про три причини скандалу навколо Шевченківської премії.

Читайте також: Шевченківська премія. Що спровокувало скандал і чому Юрій Макаров йде з посади
Теги: Мінкульт конкурс Шевченківська премія Офіс президента Юрій Макаров

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