Головна Країна Культура
search button user button menu button

Жодної пісні російською в ефірі за минулий рік. Мовний омбудсмен оприлюднив звіт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Жодної пісні російською в ефірі за минулий рік. Мовний омбудсмен оприлюднив звіт
Тарас Кремінь заявив, що було проаналізовано виконання 8 334 пісень
фото: Укрінформ

Моніторинг відбувався у грудні 2023 року співробітниками Офісу Уповноваженого із захисту державної мови

За минулий рік в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні. Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Укрінформ.

«Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонацінальне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій» – сказав Кремінь.

Так, за його даними, майже 33% пісень виконувалися офіційними мовами ЄС, іншими мовами – 0,1%, понад 67% – українською мовою.

Моніторинг відбувався у грудні 2023 року співробітниками Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Загалом, як додав Кремінь, було проаналізовано виконання 8 334 пісень.

Також, як зазначив Уповноважений із захисту державної мови, за минулий рік було на 37% більше видано книжок української мовою, ніж позаминулого року.

«У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв», – зазначив Кремінь.

Читайте також:
Теги: Тарас Кремінь мова телебачення радіо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Польщі зауважив, що виступає за організацію саміту ЄС – США, та другого саміту ЄС – Україна
Дуда збирається організувати саміт з Україною під час головування Польщі в ЄС
Сьогодні, 04:42
Герасим'юк вважає, що державі варто припинити офіційну комунікацію в Telegram
Звернення до українців у Telegram. Нацрада висловила прохання Зеленському
30 квiтня, 12:14
Наразі у штаті Суспільного нараховується понад 1600 чоловіків
Суспільне забронювало чотири сотні своїх працівників
26 квiтня, 08:25
У ресторані Good Wine відмовилися надавати коментар журналістам щодо інциденту
Конфлікт у Goodwine: поліцейський, якого «звільнили день в день», хоче оскаржити рішення
23 квiтня, 15:08
До повномасштабного вторгнення Іван Попович мав свій проєкт «На гостину до Івана Поповича»
Народний артист Іван Попович пояснив, як «1+1» «поневолив» Тіну Кароль
23 квiтня, 09:56
З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон
«Владимир Владимирович лично приколол это мне». Герой України похизувався нагородою від Путіна
19 квiтня, 18:17
Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день
Повітряні сили назвали «вендетою» збиття Ту-22 в Росії
19 квiтня, 10:37
Близькі до уряду Орбана діячі вклали значні суми у медіаринок балканських країн
Близькі до Орбана кампанії таємно купили один з найбільших телеканалів ЄС – розслідування
12 квiтня, 20:04
«Прийшов час повернути в ефір Т2 вимкнуті телеканали і закрити марафон»
Цензура в Україні. Коли в ефір повернуть телеканали «Пʼятий», «Прямий» та «Еспресо»?
5 квiтня, 15:02

Культура

Жодної пісні російською в ефірі за минулий рік. Мовний омбудсмен оприлюднив звіт
Жодної пісні російською в ефірі за минулий рік. Мовний омбудсмен оприлюднив звіт
У столицю повертається хореографічна вистава, створена людьми, які пережили евакуацію
У столицю повертається хореографічна вистава, створена людьми, які пережили евакуацію
У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
У театрі Лесі Українки «сталося жорстоке вбивство»: перші фото із прем'єри «Отелло»
«Для акторів винятків немає». Гендиректор Театру Франка висловився про мобілізацію
«Для акторів винятків немає». Гендиректор Театру Франка висловився про мобілізацію
Фільм про евакуацію мирних жителів з Мар'їнки отримав престижну відзнаку
Фільм про евакуацію мирних жителів з Мар'їнки отримав престижну відзнаку
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна
Театр Лесі Українки відмовляється від вистав режисера, який перейшов на бік Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
25K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
24K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
13K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
6739
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
5566
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua