Жодної пісні російською в ефірі за минулий рік. Мовний омбудсмен оприлюднив звіт

Моніторинг відбувався у грудні 2023 року співробітниками Офісу Уповноваженого із захисту державної мови

За минулий рік в ефірах загальнонацональних телерадіокомпаній не звучало жодної російської пісні. Про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Укрінформ.

«Ми дослідили діяльність 14 телерадоорганізацій, які здійснюють загальнонацінальне ефірне мовлення. Хочу відзначити, що вперше за роки незалежності не зафіксовано жодної російської пісні в трансляціях наших телерадіоорганізацій» – сказав Кремінь.

Так, за його даними, майже 33% пісень виконувалися офіційними мовами ЄС, іншими мовами – 0,1%, понад 67% – українською мовою.

Моніторинг відбувався у грудні 2023 року співробітниками Офісу Уповноваженого із захисту державної мови.

Загалом, як додав Кремінь, було проаналізовано виконання 8 334 пісень.

Також, як зазначив Уповноважений із захисту державної мови, за минулий рік було на 37% більше видано книжок української мовою, ніж позаминулого року.

«У нас є сплеск попиту на дитячу літературу, і на переклади. І Україна в цьому плані є одним з рекордсменів у світі і за якістю, і за кількістю тих зарубіжних видань, які видаються українською мовою у блискучому виконанні українських видавництв», – зазначив Кремінь.