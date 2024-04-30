Головна Країна Політика
search button user button menu button

Звернення до українців у Telegram. Нацрада висловила прохання Зеленському

Ірина Міллер
glavcom.ua
Звернення до українців у Telegram. Нацрада висловила прохання Зеленському
Герасим'юк вважає, що державі варто припинити офіційну комунікацію в Telegram
фото з відкритих джерел

Що стосується дій у месенджері українських розвідувальних органів, то це «вирішувати їм», вважає голова Нацради

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що державі варто припинити офіційну комунікацію в Telegram. «Хоча телеграм і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза «телеграмом». І треба цю заборону негайно запроваджувати», – заявила Герасим'юк в етері телемарафону.

Стосовно дій українських розвідувальних органів у Telegram, то це «вирішувати їм», зауважила Голова Нацради.

Герасим'юк повідомила, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення співпрацює з європейськими партнерами для того, щоб внести Telegram у перелік великих цифрових платформ, які підлягають регуляції та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства.

За її словами, Telegram – це лише один з механізмів отримання інформації. Але держава намагається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. «Я думаю, що потроху все ж таки треба переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів», – додала очільниця Герасим'юк. 

Зауважимо,  за результатами опитування, проведеного ГО «Опора», 71,3% українців для отримання новин користуються соцмережею Telegram.

Українська влада теж активно використовує дану мережу – щодня у Telegram з'являються дописи та звернення від президента України Володимира Зеленського, активними користувачами мережі є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також міністри та народні депутати України. 

Нагадаємо, компанія Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментувала блокування офіційних ботів Головного управління розвідки, Служби безпеки та бота «єВорог» від Мінцифри. Неназваний працівник Telegram заявив журналістам, що боти «тимчасово відключили через помилку», але згодом «були відновлені».

Читайте також: Чому й навіщо українське суспільство зробили заручником російського Telegram?

Зокрема, представник Telegram не надав жодних додаткових деталей. Чому сталася помилка теж невідомо.Засновник Telegram Павло Дуров поки що не коментував ситуацію з блокуванням.

Як відомо, Telegram 29 квітня 2024 року  заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». «Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало», – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки України.

Читайте також: Операція «Бородатая Бабушка». Telegram-диверсія проти української судової реформи

Згодом стало відомо, що Telegram відновив роботу офіційних українських чат-ботів, які протидіяли Росії.

До слова, блокування месенджером Telegram низки українських офіційних чат-ботів є атакою російських спецслужб і це сталося через те, що ФСБ «нагнули» Дурова. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин. За його словами, відгук у соцмережах про те, що Telegram заблокував урядові чат-боти через критику компанії з боку української влади є необґрунтованим.

Теги: телебачення держава Україна Telegram демократія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дефіцит держбюджету становить $7,8 млрд – 43% від загального обсягу доходів держбюджету
Що відбувається з українською економікою. Аналіз ситуації
24 квiтня, 17:00
Внаслідок ворожих обстрілів понад 10 загиблих. Зазнали руйнувань багатоповерхівки у центрі міста
Удар по Чернігову. Перші деталі з місця трагедії від керівника міста Ломака
17 квiтня, 12:20
За оцінками уряду, після війни в Україні може бути близько 4 млн ветеранів.
Уряд затвердив виплати до Дня Незалежності: хто та скільки отримає у 2024 році
2 квiтня, 17:55
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми
Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС на запчастини для української енергосистеми
8 квiтня, 06:59
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
Російська пропагандистка в істериці через заяву Кучми
8 квiтня, 16:37
За проєкт закону проголосували 317 народних депутатів.
Рада ратифікувала оновлену Угоду про вільну торгівлю з Канадою
10 квiтня, 15:21
Посла України в США Оксана Маркарова зазначила, що допомога Україні буде надана швидко
Посол повідомила, як швидко США передадуть допомогу Україні після голосування в Конгресі
20 квiтня, 03:30
Голова Міноборони Нідерландів спрогнозувала негативний результат війни для України
Міністр оборони Нідерландів вважає реальною перспективу поразки України
26 квiтня, 10:35
Росіяни слідом за ЗСУ почали використовувати наземні дрони
Росія вкрала у ЗСУ технологію ураження цілей та активно застосовує на фронті – Bild
27 квiтня, 17:17

Політика

Держава обмежує права громадян. Соратник Зеленського заспокоїв українців
Держава обмежує права громадян. Соратник Зеленського заспокоїв українців
Зеленський звільнив посла України в Кувейті Балануцу
Зеленський звільнив посла України в Кувейті Балануцу
Столтенберг у Києві. Куди його повів Зеленський (відео)
Столтенберг у Києві. Куди його повів Зеленський (відео)
Звернення до українців у Telegram. Нацрада висловила прохання Зеленському
Звернення до українців у Telegram. Нацрада висловила прохання Зеленському
Зеленський та перша леді зустрілися з герцогинею Единбурзькою (фото, відео)
Зеленський та перша леді зустрілися з герцогинею Единбурзькою (фото, відео)
Нардепи Івахів і Палиця вже майже рік не відвідують засідання Ради – Bihus.Info
Нардепи Івахів і Палиця вже майже рік не відвідують засідання Ради – Bihus.Info

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
140K
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
58K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
51K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
15K
Оновлення даних у ТЦК: які документи підготувати військовозобов'язаним
13K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
9167
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua