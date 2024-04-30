Звернення до українців у Telegram. Нацрада висловила прохання Зеленському

Що стосується дій у месенджері українських розвідувальних органів, то це «вирішувати їм», вважає голова Нацради

Голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що державі варто припинити офіційну комунікацію в Telegram. «Хоча телеграм і є дуже зручною формою комунікації, але офіційні особи та офіційні державні організації повинні бути поза «телеграмом». І треба цю заборону негайно запроваджувати», – заявила Герасим'юк в етері телемарафону.

Стосовно дій українських розвідувальних органів у Telegram, то це «вирішувати їм», зауважила Голова Нацради.

Герасим'юк повідомила, що Національна рада з питань телебачення та радіомовлення співпрацює з європейськими партнерами для того, щоб внести Telegram у перелік великих цифрових платформ, які підлягають регуляції та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства.

За її словами, Telegram – це лише один з механізмів отримання інформації. Але держава намагається зробити все, щоб налагодити контакти з цифровими платформами. «Я думаю, що потроху все ж таки треба переводити офіційну комунікацію до інших месенджерів», – додала очільниця Герасим'юк.

Зауважимо, за результатами опитування, проведеного ГО «Опора», 71,3% українців для отримання новин користуються соцмережею Telegram.

Українська влада теж активно використовує дану мережу – щодня у Telegram з'являються дописи та звернення від президента України Володимира Зеленського, активними користувачами мережі є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також міністри та народні депутати України.

Нагадаємо, компанія Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментувала блокування офіційних ботів Головного управління розвідки, Служби безпеки та бота «єВорог» від Мінцифри. Неназваний працівник Telegram заявив журналістам, що боти «тимчасово відключили через помилку», але згодом «були відновлені».

Зокрема, представник Telegram не надав жодних додаткових деталей. Чому сталася помилка теж невідомо.Засновник Telegram Павло Дуров поки що не коментував ситуацію з блокуванням.

Як відомо, Telegram 29 квітня 2024 року заблокував низку українських офіційних чат-ботів, зокрема «Головний бот розвідки». «Сьогодні керівництво платформи Telegram необгрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, зокрема «Головний бот розвідки». Це відбулось в супереч правил та публічних заяв, які керівництво Telegram публічно декларувало», – йдеться в повідомленні Головного управління розвідки України.

Згодом стало відомо, що Telegram відновив роботу офіційних українських чат-ботів, які протидіяли Росії.

До слова, блокування месенджером Telegram низки українських офіційних чат-ботів є атакою російських спецслужб і це сталося через те, що ФСБ «нагнули» Дурова. Про це заявив народний депутат Ярослав Юрчишин. За його словами, відгук у соцмережах про те, що Telegram заблокував урядові чат-боти через критику компанії з боку української влади є необґрунтованим.