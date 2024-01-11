Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях

Катерина Іванова
glavcom.ua
Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях
фото з відкритих джерел

Огляд добового ефіру 14-ти радіостанцій, проведений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, не засвідчив жодного випадку трансляції російськомовної пісні

Під час огляду було проаналізовано цілодобові ефіри 2-го та 7-го грудня 2023 року усіх 14-ти радіостанцій, які відповідно до рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення здійснюють загальнонаціональне радіомовлення.

За результатами аналізу не зафіксовано жодного випадку трансляції російськомовної пісні та встановлено, що з 8334 пісень, що були відтворені в ефірі радіостанцій впродовж двох днів, 5599 виконані українською мовою (67,3%), 2732 – офіційними мовами Європейського Союзу (32,7%), 3 – грузинською.

Варто зауважити, що 5 мовників транслювали пісні виключно українською мовою; 5 – наповнювали свій ефір українськомовними композиціями більше, ніж на 50%; 4 – мали переважно музику мовами Європейського Союзу, а частка українськомовних пісень становила від 26,5 до 45,5 % (див. інфографіку).

Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях фото 1
Сайт: Уповноважений із захисту державної мови

«Другий рік поспіль ми фіксуємо, що у відповідь на масштабне вторгнення росії на територію України з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й російськомовні пісні. Минулого року з проаналізованих майже 4 тисяч пісень зафіксована лише одна російською мовою, а цього року з більш, ніж 8-ми тисяч - жодної!», – сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Водночас Секретаріатом зафіксовані непоодинокі випадки послуговування недержавною мовою як ведучими, так і експертами в інформаційних та розважальних передачах радіостанцій «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», «РАДІО НВ», «ХІТ ФМ», «Мелодія FM», «Перець FM».

«На жаль, практика українсько-російської двомовності присутня не лише в ефірах телеканалів, а й радіостанцій. Так, це не є порушенням, - чинне законодавство України дозволяє незначне використання недержавної мови в прямому ефірі українськомовних програм. Проте враховуючи десятиліття війни росії проти України, вже на часі, не чекаючи на жодні закони, використовувати виключно українську мову в ефірах», – наголосив Тарас Кремінь.

Під час огляду аналізувалась діяльність таких радіостанцій: «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура»; «РАДИО ПЯТНИЦА», «КРАЇНА ФМ»; «Люкс ФМ»; «Наше радіо», «ХІТ ФМ»; «Мелодія FM»; «РАДІО НВ»; «РАДІО ШАНСОН»; «Перець FM», «Радіо Байрактар»; «KISS FM».

Нагадаємо, мовний омбудсмен покарав таксиста, який втрапив у скандал через українську.

Також стало відомо, в якому місті найбільше порушують закон про мову.

Читайте також: Окупанти тисячами беруть у полон мирних українців: стали відомі справжні причини
Теги: українська мова телебачення радіо полон закон культура скандал радио Тарас Кремінь Байрактар мова окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські війська продовжують відбивати російську агресію
Ситуація на фронті. Де зараз найскладніше
2 сiчня, 15:54
В результаті конституційної реформи Путін зможе залишатися біля керма російської влади найдовше з часів імператриці Катерини II
Путін пояснив, що зробив з Конституцією, аби правити вічно
12 грудня, 2023, 19:58
Лауреат Премії імені Юрія Шевельова Олександр Михед
Олександр Михед став лауреатом Премії імені Юрія Шевельова
17 грудня, 2023, 22:35
У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується прирівняти корупцію під час війни в Україні до державної зради
Корупція дорівнюватиме держзраді? Автор законопроєкту пояснив нюанс
30 грудня, 2023, 13:37
РФ могла накопичити близько тисячі ракет
РФ накопичила різні типи ракет: Повітряні сили попередили про небезпеку
18 грудня, 2023, 11:43
Наслідки ракетного удару по торговому центрі у Дніпрі
Окупанти випустили понад сотню ракет. Зеленський показав наслідки (відео)
29 грудня, 2023, 10:30
До Африки відправлять, ймовірно» частину бойовиків ПВК «Редут»
РФ готує до відправки в Африку найманців, які воювали в Україні – ISW
21 грудня, 2023, 08:14
Українська протиповітряна оборона збила ракету в Криворізькому районі
ЗСУ під час тривоги знищили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
25 грудня, 2023, 16:16
На Київщині пошкоджено 39 приватних будинків
На Київщині зросла кількість пошкоджених через ракетний удар будинків
3 сiчня, 06:55

Суспільство

Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях
Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях
Понад 1100 людей все ще залишаються в Авдіївці (відео)
Понад 1100 людей все ще залишаються в Авдіївці (відео)
Україна прощається з поетом, який загинув на війні (фото)
Україна прощається з поетом, який загинув на війні (фото)
Священник, який уже 22 роки живе без ніг, підтримав військового на протезах
Священник, який уже 22 роки живе без ніг, підтримав військового на протезах
Чи готує РФ новий наступ на Харків? Військовий експерт дав відповідь
Чи готує РФ новий наступ на Харків? Військовий експерт дав відповідь
Скільки населених пунктів знеструмлені через негоду – відповідь Міненерго
Скільки населених пунктів знеструмлені через негоду – відповідь Міненерго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Росія прийняла новий вантажний борт з Ірану: ЗСУ попередили українців
25K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
14K
Росіяни «пакують речі» для втечі із Криму: ЗСУ повідомили деталі
12K
Футболіст «Шахтаря» судиться за майно доньки скандального бізнесмена Гринкевича
11K
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9134
Кремль готує нову заборону для росіян

Новини

Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Сьогодні, 13:21
Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua