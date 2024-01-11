Жодної російськомовної пісні: результат огляду ефірів на радіостанціях

Огляд добового ефіру 14-ти радіостанцій, проведений Секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови, не засвідчив жодного випадку трансляції російськомовної пісні

Під час огляду було проаналізовано цілодобові ефіри 2-го та 7-го грудня 2023 року усіх 14-ти радіостанцій, які відповідно до рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення здійснюють загальнонаціональне радіомовлення.

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За результатами аналізу не зафіксовано жодного випадку трансляції російськомовної пісні та встановлено, що з 8334 пісень, що були відтворені в ефірі радіостанцій впродовж двох днів, 5599 виконані українською мовою (67,3%), 2732 – офіційними мовами Європейського Союзу (32,7%), 3 – грузинською.

Варто зауважити, що 5 мовників транслювали пісні виключно українською мовою; 5 – наповнювали свій ефір українськомовними композиціями більше, ніж на 50%; 4 – мали переважно музику мовами Європейського Союзу, а частка українськомовних пісень становила від 26,5 до 45,5 % (див. інфографіку).

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Сайт: Уповноважений із захисту державної мови

«Другий рік поспіль ми фіксуємо, що у відповідь на масштабне вторгнення росії на територію України з ефіру українських радіостанцій зникли не лише пісні російських виконавців, а й російськомовні пісні. Минулого року з проаналізованих майже 4 тисяч пісень зафіксована лише одна російською мовою, а цього року з більш, ніж 8-ми тисяч - жодної!», – сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Водночас Секретаріатом зафіксовані непоодинокі випадки послуговування недержавною мовою як ведучими, так і експертами в інформаційних та розважальних передачах радіостанцій «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», «РАДІО НВ», «ХІТ ФМ», «Мелодія FM», «Перець FM».

«На жаль, практика українсько-російської двомовності присутня не лише в ефірах телеканалів, а й радіостанцій. Так, це не є порушенням, - чинне законодавство України дозволяє незначне використання недержавної мови в прямому ефірі українськомовних програм. Проте враховуючи десятиліття війни росії проти України, вже на часі, не чекаючи на жодні закони, використовувати виключно українську мову в ефірах», – наголосив Тарас Кремінь.

Під час огляду аналізувалась діяльність таких радіостанцій: «УКРАЇНСЬКЕ РАДІО», «Радіо «Промінь», «Радіо «Культура»; «РАДИО ПЯТНИЦА», «КРАЇНА ФМ»; «Люкс ФМ»; «Наше радіо», «ХІТ ФМ»; «Мелодія FM»; «РАДІО НВ»; «РАДІО ШАНСОН»; «Перець FM», «Радіо Байрактар»; «KISS FM».

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