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«Владимир Владимирович лично приколол это мне». Герой України похизувався нагородою від Путіна

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Владимир Владимирович лично приколол это мне». Герой України похизувався нагородою від Путіна
З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон
фото: скріншот відео

Режисер, який втік з України на початку війни, пишається тим, що 20 років тому отримав подяку від Путіна

Ексгенеральний директор-художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Герой України Михайло Резнікович дав інтерв'ю пропагандистському YouTube каналу «БелРос». Режисер пожалівся на знищення російської культури в Україні, а також похвалився тим, що має нагороду від диктатора Володимира Путіна.

Ведучий програми пригадав, як на початку 2000-х Володимир Путін приїжджав до Києва з візитом та відзначав українських діячів культури. Серед них був і Михайло Резнікович. Гість програми із задоволенням підхопив пас пропагандиста і продовжив:  «Мені вручили звання Заслуженого діяча мистецтв Російської Федерації і Володимир Володимирович особисто приколов це (нагороду, – «Главком») мені до піджака. У мене навіть фото є».

За словами Резнікович, Путін тоді йому подякував.

«Владимир Владимирович лично приколол это мне». Герой України похизувався нагородою від Путіна фото 1
фото: скриншот відео

Також режисер зазначив, що поїхав з Києва, адже «не зміг прийняти, змиритися, що протягом останніх двох років в Україні знищується велика російська культура». При цьому Резнікович відверто маніпулює фактами, бо виїхав з України він значно раніше, ніж його театр перейшов на українську мову чи був знесений пам'ятник Пушкіну, за яким він так плаче. Більш того, сам режисер визнає в розмові, що всі вистави в його театрі були російською мовою до самого вторгнення. То про яке знищення російської культури як привід нападати на Україну могла йти мова? Проте це питання не цікавить ні пропагандиста, ні гостя його передачі.

Михайло Резнікович – Народний артист та Герой України, лауреат Національної премії ім. Т. Г. Шевченка, академік-співзасновник Національної академії мистецтв України. На посаді гендиректора – художнього керівника театру перебував із 1994 року. Має сина Олексія, який до 2019 року був одним із топменеджерів російської Альфагруп. Резнікович-молодший управляв телекомунікаційним бізнесом цієї кремлівської бізнесгрупи. Нині Олексій проживає у Лондоні. Туди з України, охопленої війною, й втік його батько.

Нагадаємо, за інформацією представника Мінкульту Сергія Мнацаканяна, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. А звільнення з посади відомого театрала відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.

До слова, Резнікович затято критикує діяльність театру без нього. 4 липня 2023 року режисер, наприклад, завів мову про необхідність повернення російської мови на сцену.

Також Шевченківський районний суд Києва залишив без задоволення позов колишнього генерального директора-художнього керівника Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, Героя України Михайла Резніковича проти Міністерства культури та інформаційної політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 3 жовтня.

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Теги: путін звільнення Михайло Резнікович YouTube кордон артист Герой України культура радіо народний артист

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