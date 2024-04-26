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Суспільне забронювало чотири сотні своїх працівників

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Суспільне забронювало чотири сотні своїх працівників
Наразі у штаті Суспільного нараховується понад 1600 чоловіків
фото з відкритих джерел

У першу чергу заброньовані працівники, які виробляють цифровий контент

Чотири сотні працівників Суспільного заброньовано від мобілізації. Про це повідомила голова наглядової ради мовника Світлана Остапа у себе в Facebook.

«Заброньовано 400 працівників, у першу чергу тих, хто виробляє інформаційний контент», – пояснила Остапа, додавши, що понад 100 працівників Суспільного пішли захищати Батьківщину. Загалом у штаті мовника 3650 працівників, 2006 жінок, решта чоловіки.

Голова наглядової ради Суспільного також прокоментувала публікацію народної депутатки Мар’яни Безуглої, яка розкритикувала діяльність каналів, що мовлять за бюджетний кошт, і закликала до оптимізації цих ЗМІ. Остапа наголосила, що Суспільне є наймолодшим суспільним мовником Європи, і зазначила, що з 2017 року (рік створення Суспільного мовника України) з держбюджету жодного разу не було виділено повну суму – 0,2% від загального бюджету за попередній рік.

Остапа додала, що Суспільне працює стабільно відповідно до законодавства. А державні органи попри те, що мовник фінансується державою, не мають права втручатися в програмну політику телерадіокомпанії. «Всі такі пости народних депутатів, про які йшлося вище, я вважаю втручанням в роботу і редакційну політику мовника», – підкреслила вона.

Нагадаємо, за словами нардепки Безуглої, в Україні наразі де-факто шість державних каналів (тих, які фінансує держава): Суспільне, Рада, Дом, FreeДом, Телемарафон та Армійський медіахолдинг. За її словами, на всі ці канали у держбюджеті виділено близько 3,5 млрд грн. Безугла також додала, що Суспільне, Дом і FreeДом мають мізерні охоплення, а телемарафон не змінює формат попри те, що повномасштабне вторгнення «вже вийшло з гострої фази і є запит на більш гостру подачу інформації та інший формат пропаганди тощо».

Нардепка припустила, що можна було б залишити лише один канал для надання інформації, які «відповідають базовим стандартам якості, а також потребам воєнного стану». Телемарафон, на думку Безуглої, є тимчасовим рішенням, але і його закрити та залишити лише телеканали вона не вважає найкращим варіантом через невелике охоплення.

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Теги: телебачення марафон Мар’яна Безугла бронювання від мобілізації

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