Російська мова незабаром зникне з ефірів українських програм

Недержавна мова в ефірах буде дозволена лише для вживання учасниками програм сталих виразів, коротких фраз чи окремих слів

Усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською

Вже 17 липня набуває чинності шостий пункт восьмої частини закону «Про медіа». Він передбачає, що недержавна мова в ефірах буде дозволена лише для вживання учасниками програм сталих виразів, коротких фраз чи окремих слів. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«Усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською. Української стане більше!» – зазначив Кремінь.

За словами омбудсмена, такий крок допоможе уникнути українсько-російської двомовності в ефірах на ТВ та радіо, яка все ще існує.

Нагадаємо, від початку 2024 року зареєстровано більш як пів тисячі звернень щодо порушення мовного закону. Найчастіше вони фіксувалися у місті Київ, Одеській та Харківській областях.

Як повідомлялося, учителі під час освітнього процесу мають використовувати державну мову, незалежно від того, якою мовою вони послуговуються в побуті. Таке правило стосується як уроків, так і спілкування педагогів з учнями під час перерв чи виховних годин.

Раніше мовний омбудсмен пояснив, де українці торік найчастіше порушували закон.

За словами омбудсмена, минулого року його секретаріат отримав звернення від громадян щодо 958 інтернет-сайтів, які порушують вимоги Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».