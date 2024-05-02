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Дуда збирається організувати саміт з Україною під час головування Польщі в ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
Дуда збирається організувати саміт з Україною під час головування Польщі в ЄС
Президент Польщі зауважив, що виступає за організацію саміту ЄС – США, та другого саміту ЄС – Україна
фото: EPA/UPG

Польща головуватиме в Євросоюзі у першій половині 2025 року

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що під час головування країни в Європейському союзі наступного року Варшава повинна зосередитися на питанні євроінтеграції України, та ліквідації наслідків російської агресії. Про це повідомляє «Польське радіо».

За словами лідера Польщі, у першій половині 2025 року Варшаві слід буде організувати два саміти – з Україною та зі Сполученими Штатами Америки.

Ці саміти, організовані під час головування Польщі в ЄС, мають бути зосереджені на питаннях відбудови України та вступу країни до Євросоюзу. Таку пропозицію виніс Дуда під час промови у Президентському палаці з нагоди 20-річчя вступу Польщі до ЄС.

«Я вважаю, що ми повинні організувати у Польщі два європейські саміти саме для того, щоб підкреслити важливість цих найважливіших елементів розвитку Європи для майбутнього», – зазначив він.

Дуда уточнив, що виступає за організацію саміту ЄС – США, та другого саміту ЄС – Україна, що буде «зосереджений на питаннях відбудови України та вступу України до Європейського союзу».

Нагадаємо, у Польщі створено Раду з питань співпраці з Україною – громадський орган, який займатиметься двосторонніми відносинами й питанням відбудови. Уповноважений уряду Польщі пояснив, що ідея полягає у створенні інституції, «яка буде застосовувати більш цілісний підхід до польсько-українських відносин».

До слова, Угорщина блокує надання Польщі з європейського бюджету €450 млн компенсації за надану раніше Україні зброю, що ускладнює передачу Варшавою чергових пакетів військової допомоги Києву. 

Читайте також: Польща розмістить у себе ядерну зброю? Варшава подала офіційний запит на участь у програмі НАТО
Теги: Варшава Україна Анджей Дуда радіо саміт

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