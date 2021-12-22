Байден звернувся до американців через «Омікрон»

Президент США запевнив, що не буде запроваджувати локдаун через поширення нового штаму Covid-19

Президент США звернувся до нації у зв’язку з поширенням «Омікрон»-штаму коронавірусу, оголосивши про нові заходи боротьби з пандемією та закликавши громадян не панікувати. Про це повідомляє «Укрінформ».

Виступаючи в Білому домі, Байден зазначив: попри здатність нового штаму швидко поширюватися, ситуація нині значно відрізняється від початку пандемії у 2020 році, коли не було ні вакцин, ані ліків, а також бракувало життєво важливого медичного обладнання. Тож нині, за словами американського лідера, немає жодної необхідності оголошувати локдаун.

«Зараз не березень 2020 року, – сказав він. – Двісті мільйонів американців вакциновано. Ми готові, ми знаємо більше, ми впораємося».

Водночас Байден піддав критиці «небезпечну дезінформацію на кабельному телебаченні й у соціальних мережах». Він також засудив компанії та діячів, котрі «заробляють гроші, поширюючи брехню й допускаючи дезінформацію, яка може вбити їхніх власних клієнтів та прихильників».

Президент США вкотре закликав громадян зробити щеплення, а тих, хто вже пройшов вакцинацію – отримати додаткову дозу. Він наголосив, що в невакцинованих «значно вищий ризик опинитися в лікарні або навіть померти».

«Невакциновані несуть відповідальність за свій власний вибір», – констатував Байден.

За словами глави Білого дому, він доручив підготувати тисячу військових медиків для допомоги перевантаженим лікарням, створити резервні об'єкти у підпорядкуванні Федерального агентства з надзвичайних ситуацій, а також підготувати поставки захисного спорядження в найураженіші коронавірусом райони країни. Окрім того, він оголосив про розширення федеральної мережі пунктів вакцинації nf тестування на Covid-19.

Байден також повідомив, що буде закуплено 500 мільйонів експрес-тестів, які безплатно поширюватимуть серед населення. Їх надсилатимуть за запитом через інтернет починаючи з січня.

Нагадаємо, «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні – ВООЗ.

Як відомо, «Омікрон» домінує у США. У штаті Нью-Йорк вже 92%.

Також ВООЗ закликає світ переглянути плани на свята: скасована подія краща за скасоване життя.

Читайте також: