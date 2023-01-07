Зворушиливе відео з Театру Лесі Українки. Проводи актора в ЗСУ

Кирило Ніколаєв йде служити до лав ЗСУ

Актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки Кирило Ніколаєв днями відправляється до лав ЗСУ. В мережі опубліковано зворушиливе відео проводів актора.

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Вчора Ніколаєв грав головну роль у спектаклі «Ромео і Джульєтта». У фіналі він здійснив символічний та зворушливий жест - передав камзол Ромео молодшому колезі, новому виконавцеві цієї ролі Олегу Худику.

«Друзі, ті з вас, хто вчора дивився «Джульєтту і Ромео», стали свідками справді історичного моменту. У фіналі виконавець головної ролі Кирило Ніколаєв, який днями відправляється до лав ЗСУ, на очах приголомшених колег та повної зали глядачів (які на відміну від акторів не підозрювали про знаковість цієї вистави для Кирила) здійснив символічний та зворушливий жест - передав камзол Ромео молодшому колезі, новому виконавцеві цієї ролі Олегу Худику на знак підтримки і побажання успіхів у цій роботі», - йдеться в повідомленні театру на стоорінці в соцмережі Facebook.

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Після закінчення вистави актори зустріли Ніколаєва оплесками. Колеги обіймали актора та бажали повернутися до театру з перемогою.

Нагадаємо, у липні 2022 року Київський театр імені Лесі Українки змінив назву. Тепер він називається Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки.