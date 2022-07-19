Головний «російський» театр країни офіційно змінив назву

Із назви театру вилучили слова «російської драми»

Київський театр імені Лесі Українки змінив назву. Тепер він називається Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки. Про це йдеться у постанові №804 Кабінету міністрів від 15 липня 2022 року.

«Юридичне оформлення перейменування театру Лесі Українки завершено. Процес перейменування закладу розпочався ще наприкінці лютого. Це було рішення колективу, і воно є цілком зрозумілим. Вилучення з назви театру слова “російський” стосується не лише зміни назви закладу, адже зміниться сам зміст його діяльності та репертуарна політика. Шанувальники театрального мистецтва зможуть переглядати якісні вистави українських та зарубіжних авторів тепер українською мовою», – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Так, у переліку закладів культури та мистецтва, які одержують фінансування з державного бюджету, позицію Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки замінили на позицію Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, хто очолюватиме головний російський театр країни найближчі п'ять років.

Як відомо, Михайло Резнікович очолює столичний Театр російської драми майже 30 років.