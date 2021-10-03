За минулу добу в Україні виявили понад 7 тис. нових заражень коронавірусом
Лідирують за кількістю заражень Харківська та Дніпропетровська області
В Україні за минулу добу підтвердили 7967 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Харківській та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
За добу госпіталізували 3 300 осіб; летальних випадків – 126; одужали – 1 483 осіб.
Протестували методом ПЛР – 28 290 осіб, методом ІФА – 4 574 особи, експрес-тестами – 20 950 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1073), Дніпропетровській (855), Одеській (571), Львівській (536) та Чернівецькій (462) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли - 2 455 189 осіб;
- одужали - 2 263 407 осіб;
- летальних випадків - 56 775.
Нагадаємо, за добу 1 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11 809 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1104, медпрацівників – 235).
До слова, міністр освіти розповів, скільки відсотків освітян уже вакциновані.
Також повідомлялося, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки.