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    У США досліджували безпеку вакцини Moderna для підлітків

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    Вакцина Moderna повністю ефективна і безпечна для осіб від 12 до 17 років - У США досліджували безпеку вакцини Moderna для підлітків
    Вакцина Moderna повністю ефективна і безпечна для осіб від 12 до 17 років
    Фото з відкритих джерел

    Дослідники відзначають, що захворюваність Covid-19 серед підлітків у віці від 12 до 17 років становила приблизно 900 на 100 000 населення з 1 квітня по 11 червня

    У США провели дослідження, які повинні були визначити дію вакцини Moderna для підлітків. В результаті виявилося, що вакцина повністю ефективна і безпечна для осіб від 12 до 17 років. Про це повідомляє Медичний журнал Нової Англії, в якому були опубліковані результати дослідження.

    Дослідники з медичної клініки Kool Kids Pediatrics в США і компанія «Moderna» хотіли оцінити безпеку вакцини мРНК-1273 для підлітків. Вони також хотіли перевірити, чи була імунна відповідь, що генерується у підлітків, будь-яким чином гірша, ніж у молодих людей (18-25 років) у випробуванні фази 3.

    Дослідники відзначають, що захворюваність Covid-19 серед підлітків у віці від 12 до 17 років становила приблизно 900 на 100 000 населення з 1 квітня по 11 червня.

    «Дотепер безпека та ефективність вакцини мРНК-1273 для підлітків були невідомі, оскільки в клінічні випробування включалися тільки дорослі», - йдеться в повідомленні.

    Для того, щоб визначити ефективність і безпеку вакцини, дослідники провели клінічні випробування в США за участю 3732 людини. Вони були розділені на дві групи, де 2489 учасників отримали вакцину, а 1243 учасники отримали плацебо. Другу дозу вакцини вводили з інтервалом у 28 днів.

    «Вакцина мРНК-1273 мала прийнятний профіль безпеки для підлітків. Імунна відповідь була подібною до такої у молодих людей, і вакцина була ефективною у запобіганні Covid-19», - повідомляють дослідники.

    Американська біотехнологічна компанія Moderns заявила, що її вакцина у 90 відсотках випадків запобігає зараженню коронавірусом, а у 95 відсотках – важкому перебігу хвороби.

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    Теги: США хвороби щеплення вакцинація населення безпека
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    У США досліджували безпеку вакцини Moderna для підлітків