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Чи забезпечені українські лікарні генераторами: відповідь МОЗ

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи забезпечені українські лікарні генераторами: відповідь МОЗ
МОЗ повідомило, чи є в українських лікарнях генератори
фото ілюстративне

У більшості закладів перемикання з основного джерела живлення на резервне відбувається автоматично

В Україні всі медичні заклади, що надають стаціонарну та екстрену допомогу, забезпечені резервними джерелами живлення (генераторами) на випадок відключення електроенергії. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я України Богдан Боруховський під час телемарафону.

«При відключенні електроенергії вмикають генератори і продовжується надання медичної послуги», – сказав Боруховський.

За його словами, у більшості закладів перемикання з основного джерела живлення на резервне здебільшого відбувається автоматично і не перериває роботу медиків.

«У деяких закладах зараз екстрено доналаштовують (систему резервного живлення – ред.), оскільки не було передбачено автоматичного швидкого перемикання.  Тому це потребує постійно чергування медичного персоналу, який умовно за 5 хвилин перепідключає електроенергію», – зауважив заступник голови МОЗ.

Він також зазначив, що медзаклади закуповували генератори самостійно або за кошти громади чи обласних рад.

«У кожному закладі був генератор, але вони різної потужності. Одні брали на живлення весь корпус, приміром 200 кВт. В інших закладах невеликі – 5-10 кВт», – каже Боруховський. 

Нагадаємо, за прогнозами «Укренерго» у Київській області та у північному регіоні відчутні покращення з електропостачанням можливі вже за тиждень, але тільки у разі відсутності нових обстрілів енергосистеми.

Також раніше компанія «Укренерго» дала роз’яснення у яких випадках електророзподільні компанії у областях України ухвалюють рішення про застосування аварійних, а не погодинних відключень електроенергії.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я електроенергія лікарня Укренерго

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