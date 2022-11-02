Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців
Інформацію про флешмоб декількох ботів активно поширювала російська пропаганда
фото з відкритих джерел

Українці завдали нищівної поразки спробі Росії запустити у соцмережах флешмоб, який мав на меті спонукати українців максимально споживати електроенергію замість того, щоб заощаджувати її

У соціальних мережах протягом останніх днів поширився флешмоб, який супроводжується хештегом #LightOnZelenskyyOff. У рамках акції боти, облікові записи яких майже порожні і практично без підписників, закликали українців вмикати електроприлади «на зло Зеленському». Однак українці підняли на сміх пости ботів з помилками перекладу, тим самим звівши нанівець російську інформаційно-психологічну операцію.

Флешмоб ботів набрав обертів у Twitter та Viber. Автори дописів, об’єднаних хештегом #LightOnZelenskyyOff переконували, ніби українці масово не згодні з політикою президента Володимира Зеленського щодо заощадження електроенергії після атак росіян на енергооб’єкти України. Боти закликали вмикати світло 1 листопада начебто на зло Зеленському.

Перші дописи стали датуватися приблизно 27 жовтня, його стали розповсюджувати майже порожні акаунти. Водночас, як зауважив громадський активіст Сергій Стерненко, російські ЗМІ почали масово тиражувати новини про цю акцію.

Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 1

Українці припустили, що до поширення ІПСО долучилися боти з Росії, через помилки, який можна припуститися при автоматичному перекладі речень з російської на українську мову.

Користувачі соцмереж почали кепкувати з учасників флешмобу. Вони писали жартівливі дописи, що «Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!» і «Немає сечі терпіти ці борошна без світла. Українці хочуть світу, а не війни». Це автоматичний переклад з помилками фраз російською: «Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!» та «Нет мочи терпеть эти муки без света. Украинцы хотят мира, а не войны». Ці фрази уже стали мемами, адже за такими помилками українці уже неодноразово «виловлювали» у мережі російських ботів, які писали українською.

Також українці жартували про фразу «розпові вчительке» – це один провал російської пропаганди. Російські пропагандистські видання у продовження наративів щодо «утисків прав російськомовних» розповсюдили фейк про те, що в українських школах нібито просять дітей «здавати» батьків, які не розмовляють вдома державною. Однак спроба дискредитувати Україну зазнала краху щонайменше тому, що замість плакату під назвою «розкажи вчительці» написано «розпові вчительке».

Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 2
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 3
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 4
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 5
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 6
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 7
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 8
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 9
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 10
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців фото 11

Нагадаємо, після початку масових відключень електроенергії у містах України, які стали наслідком російських обстрілів енергетичної інфраструктури, українці почали залишати у ліфтах своїх будинків «набори виживання» на випадок, якщо їхні сусіди застрягнуть у знеструмленому ліфті. Відповідними фото українці діляться у соцмережах.

До слова, раніше російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, в якому той заявив про нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в біолабораторіях України. Російський дипломат розповів про птахів-убивць, кажанів-отруйників та бойових комарів.

Читайте також: Крах російської пропаганди в Україні
Теги: соціальні мережі електроенергія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДСНС попереджає про загрозу ракетних ударів
Українці масово отримують на телефони сповіщення від ДСНС: реакція соцмереж
31 жовтня, 09:22
Оприлюднені фото та відео свідчать, що Михайло Добкін служить у війську
У військовій формі на трофейному танку. Добкін здивував соцмережі
7 жовтня, 09:26
У мережі звернули увагу на краватки Путіна і Лукашенка
Соцмережі помітили схожу деталь в одязі Путіна і Лукашенка
13 жовтня, 16:47

Суспільство

Росіяни вбили послушника монастиря Московського патріархату
Росіяни вбили послушника монастиря Московського патріархату
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців
Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців
У застосунку Monobank стався збій 
У застосунку Monobank стався збій 
Притула оголосив новий мегазбір: що планують закупити
Притула оголосив новий мегазбір: що планують закупити
В Україні панує антициклон: прогноз погоди на 2 листопада
В Україні панує антициклон: прогноз погоди на 2 листопада
Рашисти поранили трирічного хлопчика на Харківщині
Рашисти поранили трирічного хлопчика на Харківщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
«Це більш ніж злочин». «Слуга народу» вимагає від Зеленського вигнати скандального заступника Єрмака
89K
Росіяни підтримують війну в Україні? Результати закритого опитування
51K
Лідер Ічкерії Закаєв закликає Україну визнати незалежність ще однієї республіки, окупованої РФ
50K
Британська розвідка пояснила, чому Пригожин став відвертішим у своїх заявах
49K
Закаєв пояснив, навіщо Путін випустив мільйон росіян, які тікали від мобілізації
44K
На Донеччині запеклі бої, «вагнерівці» штурмують українські сили – ISW (мапа)

Новини

На Херсонщині окупанти виганяють людей з осель і мінують територію
Вчора, 07:35
ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
31 жовтня, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
30 жовтня, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту