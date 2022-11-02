Росіяни запустили псевдофлешмоб із закликами вмикати світло: реакція українців

Українці завдали нищівної поразки спробі Росії запустити у соцмережах флешмоб, який мав на меті спонукати українців максимально споживати електроенергію замість того, щоб заощаджувати її

У соціальних мережах протягом останніх днів поширився флешмоб, який супроводжується хештегом #LightOnZelenskyyOff. У рамках акції боти, облікові записи яких майже порожні і практично без підписників, закликали українців вмикати електроприлади «на зло Зеленському». Однак українці підняли на сміх пости ботів з помилками перекладу, тим самим звівши нанівець російську інформаційно-психологічну операцію.

Флешмоб ботів набрав обертів у Twitter та Viber. Автори дописів, об’єднаних хештегом #LightOnZelenskyyOff переконували, ніби українці масово не згодні з політикою президента Володимира Зеленського щодо заощадження електроенергії після атак росіян на енергооб’єкти України. Боти закликали вмикати світло 1 листопада начебто на зло Зеленському.

Перші дописи стали датуватися приблизно 27 жовтня, його стали розповсюджувати майже порожні акаунти. Водночас, як зауважив громадський активіст Сергій Стерненко, російські ЗМІ почали масово тиражувати новини про цю акцію.

Українці припустили, що до поширення ІПСО долучилися боти з Росії, через помилки, який можна припуститися при автоматичному перекладі речень з російської на українську мову.

Користувачі соцмереж почали кепкувати з учасників флешмобу. Вони писали жартівливі дописи, що «Пів країни вже без електро харчування, вже сечі немає терпіти ці пекельні борошна!» і «Немає сечі терпіти ці борошна без світла. Українці хочуть світу, а не війни». Це автоматичний переклад з помилками фраз російською: «Пол страны уже без электропитания, уже мочи нет терпеть эти адские муки!» та «Нет мочи терпеть эти муки без света. Украинцы хотят мира, а не войны». Ці фрази уже стали мемами, адже за такими помилками українці уже неодноразово «виловлювали» у мережі російських ботів, які писали українською.

Також українці жартували про фразу «розпові вчительке» – це один провал російської пропаганди. Російські пропагандистські видання у продовження наративів щодо «утисків прав російськомовних» розповсюдили фейк про те, що в українських школах нібито просять дітей «здавати» батьків, які не розмовляють вдома державною. Однак спроба дискредитувати Україну зазнала краху щонайменше тому, що замість плакату під назвою «розкажи вчительці» написано «розпові вчительке».

запускаєм важку артилерію по іпсо з електрикою#LightOnZelenskyyOff pic.twitter.com/fLgdGExtYp — Roman Stupak (@__scotchmist) November 1, 2022

Нагадаємо, після початку масових відключень електроенергії у містах України, які стали наслідком російських обстрілів енергетичної інфраструктури, українці почали залишати у ліфтах своїх будинків «набори виживання» на випадок, якщо їхні сусіди застрягнуть у знеструмленому ліфті. Відповідними фото українці діляться у соцмережах.

До слова, раніше російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, в якому той заявив про нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в біолабораторіях України. Російський дипломат розповів про птахів-убивць, кажанів-отруйників та бойових комарів.