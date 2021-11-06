Чому «чіпізація» внаслідок вакцинації неможлива: цікаве пояснення лікаря

Для роботи наночіпів необхідне електроживлення

Лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій спростував міф щодо можливості «чіпізації» внаслідок вакцинації від коронавірусу. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Я не є інженером, що називається технарем. Але я питав тих, хто посвячений в чіпи, – вони мені сказали: «Федір, найменший чіп, який можна було би ввести в організм людини, він просто не протиснеться через проріз голки», – зазначив Лапій.

Крім того, «вартість такого наночіпа зашкалювала б», наголосив лікар.

За словами Лапія, одна вакцина від коронавірусу коштує в середньому $3-4 за дозу.

«Важко собі уявити, скільки коштувала б вакцина, якби там дійсно були чіпи... І потрібно було б велику голку використовувати або вживлювати», – додав він.

Водночас він зауважив, що для роботи чіпів необхідне електроживлення.

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