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    Чому «чіпізація» внаслідок вакцинації неможлива: цікаве пояснення лікаря

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    Ціна наночіпів суттєво перевищує вартість однієї дози вакцини&nbsp; - Чому «чіпізація» внаслідок вакцинації неможлива: цікаве пояснення лікаря
    Ціна наночіпів суттєво перевищує вартість однієї дози вакцини 
    Фото з відкритих джерел

    Для роботи наночіпів необхідне електроживлення

    Лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій спростував міф щодо можливості «чіпізації» внаслідок вакцинації від коронавірусу. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Я не є інженером, що називається технарем. Але я питав тих, хто посвячений в чіпи, – вони мені сказали: «Федір, найменший чіп, який можна було би ввести в організм людини, він просто не протиснеться через проріз голки», – зазначив Лапій.

    Крім того, «вартість такого наночіпа зашкалювала б», наголосив лікар.

    За словами Лапія, одна вакцина від коронавірусу коштує в середньому $3-4 за дозу.

    «Важко собі уявити, скільки коштувала б вакцина, якби там дійсно були чіпи... І потрібно було б велику голку використовувати або вживлювати», – додав він.

    Водночас він зауважив, що для роботи чіпів необхідне електроживлення.

    Нагадаємо, вчені з Інституту вірусології в Берні та Університетській лікарні Лозанни з'ясували, що вагітним жінкам необхідно вакцинуватися від Covid-19.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

    Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.

    Теги: лікар Федір Лапій
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    Чому «чіпізація» внаслідок вакцинації неможлива: цікаве пояснення лікаря