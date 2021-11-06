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    Вчені пояснили, чому вагітним необхідно зробити щеплення від Covid-19

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    Вагітні жінки мають на 70% більший ризик зараження SARS-CoV-2, ніж загальне населення того ж віку - Вчені пояснили, чому вагітним необхідно зробити щеплення від Covid-19
    Вагітні жінки мають на 70% більший ризик зараження SARS-CoV-2, ніж загальне населення того ж віку
    фото: Depositphotos

    Коронавірус може швидко розмножуватися в плаценті, що збільшує ризик передчасних пологів або внутрішньоутробної загибелі плода

    Вчені з Інституту вірусології в Берні та Університетській лікарні Лозанни з'ясували, що вагітним жінкам необхідно вакцинуватися від Covid-19. Про це повідомляється на сайті Швейцарського інституту вірусології та імунології.

    Вчені з'ясували. що коронавірус може швидко розмножуватися в плаценті, що збільшує ризик передчасних пологів або внутрішньоутробної загибелі плода.

    У дослідженні наголошується, що вплив вірусу SARS-CoV-2 на плаценту дуже варіативний для кожної вагітності, що може пояснити, чому вірус іноді передається плоду.

    Зазначається, що вагітні жінки мають на 70% більший ризик зараження SARS-CoV-2, ніж загальне населення того ж віку.

    Якщо вони заражаються, ризик серйозного прогресування, тобто госпіталізації в реанімацію, становить приблизно п’ять-десять відсотків. Ризик передчасних пологів збільшується в два-три рази.

    Відомо також, що ризик внутрішньоутробної загибелі плода також зростає в два-три рази, якщо вагітна інфікована. Тому вагітних жінок та їх ненароджених дітей слід вважати особливо вразливими до SARS-CoV-2.  

    Вакцинація проти SARS-CoV-2 наразі рекомендована всім вагітним жінкам у Швейцарії.

    Раніше лікар Комаровський розповів, чи можна вакцинуватися від коронавірусу вагітним.

    Також Комаровський розповів, яка вакцина від Covid-19 найбезпечніша для дітей.


    Теги: щеплення вакцинація населення вірус коронавірус
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    Вчені пояснили, чому вагітним необхідно зробити щеплення від Covid-19