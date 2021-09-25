Чому йогурт не шкідливо їсти перед сном: пояснення дієтолога

Йогурт містить велику кількість корисних речовин

Багато людей люблять поїсти перед сном, але разом із тим переймаються чи корисні такі перекуси для здоров'я та фігури. Але є один продукт, яким можна перекусити проти ночі. Про це пише «Обозреватель».

Як кажуть дієтологи, найкращий продукт для пізнього перекусу – йогурт. Він не є важким продуктом. Йогурт містить велику кількість корисних речовин: білки, вуглеводи, кальцій, вітаміни В, РР і біфідобактерії.

Окрім цього він позитивно впливає на здоров'я організму:

Покращує мікрофлору шлунку.

Допомагає при газах і діареї.

Виводить шкідливі речовини з організму.

Допомагає при отруєннях.

Сприяє оновленню кров'яних клітин.

Містить кальцій, який засвоюється легше, ніж з інших молочних продуктів.

Допомагає жінкам у боротьбі з молочницею.

Корисна порада: краще вживати не готовий магазинний продукт з добавками, а зробити йогурт самостійно і додати в нього фруктів і ягід.

«Вживання йогурту допомагає нам виглядати краще, так як в ньому багато кальцію. А кальцій в свою чергу відповідає за здоров'я зубів, кісток і нігтів», – каже дієтолог Мелісса Шустер.

Нагадаємо, регулярна печія з'являється у людей, які неправильного харчуються. Американський дієтолог Віккі Петерсен в коментарі порталу Digital Journal розповіла, як можна її усунути.