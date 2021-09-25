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    Чому йогурт не шкідливо їсти перед сном: пояснення дієтолога

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    Найкращий продукт для пізнього перекусу &ndash; йогурт - Чому йогурт не шкідливо їсти перед сном: пояснення дієтолога
    Найкращий продукт для пізнього перекусу – йогурт
    Фото з відкритих джерел

    Йогурт містить велику кількість корисних речовин

    Багато людей люблять поїсти перед сном, але разом із тим переймаються чи корисні такі перекуси для здоров'я та фігури. Але є один продукт, яким можна перекусити проти ночі. Про це пише «Обозреватель».

    Як кажуть дієтологи, найкращий продукт для пізнього перекусу – йогурт. Він не є важким продуктом. Йогурт містить велику кількість корисних речовин: білки, вуглеводи, кальцій, вітаміни В, РР і біфідобактерії.

    Окрім цього він позитивно впливає на здоров'я організму:

    • Покращує мікрофлору шлунку.
    • Допомагає при газах і діареї.
    • Виводить шкідливі речовини з організму.
    • Допомагає при отруєннях.
    • Сприяє оновленню кров'яних клітин.
    • Містить кальцій, який засвоюється легше, ніж з інших молочних продуктів.
    • Допомагає жінкам у боротьбі з молочницею.

    Корисна порада: краще вживати не готовий магазинний продукт з добавками, а зробити йогурт самостійно і додати в нього фруктів і ягід.

    «Вживання йогурту допомагає нам виглядати краще, так як в ньому багато кальцію. А кальцій в свою чергу відповідає за здоров'я зубів, кісток і нігтів», – каже дієтолог Мелісса Шустер.

    Нагадаємо, регулярна печія з'являється у людей, які неправильного харчуються. Американський дієтолог Віккі Петерсен в коментарі порталу Digital Journal розповіла, як можна її усунути.

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    Чому йогурт не шкідливо їсти перед сном: пояснення дієтолога