Яйца от Versace и йогурт от Tiffany: логотипы ведущих мировых брендов на товарах первой необходимости

Израильский дизайнер Педди Мерги создал серию упаковок для продуктов массового потребления, используя логотипы мировых брендов

Израильский дизайнер Педди Мерги создал серию упаковок для продуктов массового потребления, используя логотипы мировых брендов. Его выставка Wheat is Wheat is Wheat («Пшеница это пшеница это пшеница») в настоящее время проходит в Музее ремесел и дизайна (Museum of Craft and Design) в Сан-Франциско.

Молоко от Apple, баночки с йогуртом от Tiffany, куриные яйца в индивидуальной упаковке от Versace… По меньшей мере непривычно видеть эти логотипы на продуктах первой необходимости.

Посредством такого неожиданного «слияния» Мерги исследует размытые и столь подверженные изменению этические границы дизайна в рамках потребительской культуры. Цель выставки – выявление проблем, с которыми каждый раз сталкиваются дизайнеры всего мира, работая над повышением экономической заинтересованности в том или ином товаре.

«Мы, как дизайнеры, постоянно имеем дело с изменением восприятия продукта и его ценности. Создание смысла – вот сердце визуальной коммуникации. Однако правильно ли, что покупатели и дизайнеры находятся по разные стороны баррикад? Пшеница все еще пшеница? Почему молоко Apple более привлекательно для покупателя? Не значит ли это, что товары класса люкс так нравятся людям, потому что они добавляют значимости им самим? Если у пришедших на выставку возникают эти вопросы, значит все было сделано не зря», - говорит Мерги.

Педди Мерги родился в Марокко. Когда Педди еще был ребенком, его семья переехала в Израиль. В 1996 году после окончания Нью-Йоркского Политехнического университета по специальности «графический дизайн», Мерги основал собственную студию дизайна, которую назвал Talking Brands.

Сегодня фирма, которую возглавляет Мерги – одна из ведущих дизайнерских компаний Израиля. Педди успешно совмещает работу руководителя с преподаванием – он читает курс лекций по брендингу и визуальной коммуникации в Технологическом институте в Холоне. Сейчас Мерги живет и работает в Тель-Авиве.