Яйца от Versace и йогурт от Tiffany: логотипы ведущих мировых брендов на товарах первой необходимости



boredpanda.com

Израильский дизайнер Педди Мерги создал серию упаковок для продуктов массового потребления, используя логотипы мировых брендов. Его выставка Wheat is Wheat is Wheat («Пшеница это пшеница это пшеница») в настоящее время проходит в Музее ремесел и дизайна (Museum of Craft and Design) в Сан-Франциско.

