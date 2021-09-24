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    Як позбутися печії: поради дієтолога

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    Одним із наслідків печії може бути безсоння - Як позбутися печії: поради дієтолога

    Одним із наслідків печії може бути безсоння

    Фото з відкритих джерел

    Причинами печії можуть служити надмірна вага і щоденний раціон з великою кількістю жирів

    Регулярна печія з'являється у людей, які неправильного харчуються. Американський дієтолог Віккі Петерсен в коментарі порталу Digital Journal розповіла, як можна її усунути.

    Причинами печії можуть служити надмірна вага і щоденний раціон з великою кількістю жирів. Також печію можуть провокувати куріння і стрес, говорить Пітерсен. Одним із наслідків захворювання може бути безсоння, тому фахівець рекомендує вживати легку їжу перед сном для позбавлення від неї. Надлишок кофеїну в організмі також загрожує виникненням печії. Нарешті, печія може з'являтися в разі грижі стравоходу.

    Для позбавлення від неприємних відчуттів Пітерсен пропонує три ефективні методи – повільне вживання їжі і ретельне пережовування, не лягати після прийому їжі і заняття спортом на голодний шлунок.

    «Переповнення шлунка може викликати спазми і стати причиною печії. Спробуйте їсти повільніше і витратити більше часу на пережовування. Після прийому їжі залишайтеся у вертикальному положенні. Якщо ви ляжете, то це може перешкодити ефективному переміщенню вмісту шлунка в кишечник», – говорить фахівець.

    До слова, фахівці відзначають, що деякі з найбільш поширених симптомів онкологічних захворювань можуть не викликати нездужання. Тому багато людей не звертають на них уваги.

    Як відомо, фахівці американського Національного інституту серця, легенів і крові (NHLBI) з'ясували, що гладкий, товстіший і почервонілий язик може бути симптомом небезпечного захворювання.

    Теги: хвороби
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    Як позбутися печії: поради дієтолога