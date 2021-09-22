Журналісти показали, як росіяни звозили мешканців ОРДЛО на вибори (відео)

Особливого сенсу в російських вибрах не було, адже і так відомо хто мав перемогти

Верховна Рада визнає чергові вибори депутатів до Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Держдуму РФ – нелегітимною

До Держдуми РФ проходять 5 партій. Половина виборців, за офіційними даними, проголосувала за «Єдину Росію» Путіна. У цих виборах також взяли участь жителі ОРДЛО, яким останніми роками масово видавали російські паспорти.

Як відбувалися «автобусні тури» і як на це відреагував Захід?

Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

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