  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Журналісти показали, як росіяни звозили мешканців ОРДЛО на вибори (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Особливого сенсу в російських вибрах не було, адже і так відомо хто мав перемогти - Журналісти показали, як росіяни звозили мешканців ОРДЛО на вибори (відео)
    Особливого сенсу в російських вибрах не було, адже і так відомо хто мав перемогти

    Верховна Рада визнає чергові вибори депутатів до Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їх результатами Держдуму РФ – нелегітимною

    До Держдуми РФ проходять 5 партій. Половина виборців, за офіційними даними, проголосувала за «Єдину Росію» Путіна. У цих виборах також взяли участь жителі ОРДЛО, яким останніми роками масово видавали російські паспорти.

    Як відбувалися «автобусні тури» і як на це відреагував Захід?

    Раніше у Зеленського пояснили, чому дозволили роботу виборчих дільниць РФ.

    Скандальний депутат Верховної Ради від «Слуги народу» Максим Бужанський заявив, що невизнання Україною виборів до Держдуми Росії може перешкодити Києву укладати необхідні договори з Москвою, зокрема, на транзит газу в Європу нашою газотранспортною системою.

    Також у Росії назвали кількість жителів окупованого Донбасу, які «проголосували» на виборах до Держдуми.

    Читайте також:
    Теги: Росія вибори ОРДЛО
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Журналісти показали, як росіяни звозили мешканців ОРДЛО на вибори (відео)