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До переліку безплатних послуг у «Феофанії» додалася ще одна: деталі від МОЗ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
До переліку безплатних послуг у «Феофанії» додалася ще одна: деталі від МОЗ
Рік тому клінічна лікарня «Феофанія» відкрилася для простих пацієнтів
фото з відкритих джерел

Кабмін розширив перелік безплатних послуг у «Феофанії»

У 2023 році клінічна лікарня «Феофанія», яка підпорядковується Державному управлінню справами і десятки років була закритим медичним закладом, і надалі буде доступною для усіх українців. У цьому році медичний заклад надаватиме пацієнтам безоплатні послуги за трьома пакетами Програми медичних гарантій. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Нині уряд ухвалив постанову, якою продовжив термін дії пілотного проєкту щодо долучення клінічної лікарні «Феофанія» до надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій. 

Нагадаємо, «Феофанія» в рамках пілотного проєкту вже понад рік надає медичну допомогу пацієнтам у разі гострого мозкового інсульту та гострого інфаркту міокарда. Цього року медзаклад надаватиме безоплатні послуги ще й пацієнтам з онкологією. Уряд дозволив Феофанії укласти договір із НСЗУ на пакет «Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах».

«Рік тому, рішенням уряду, на виконання Указу Президента ми відкрили клінічну лікарню «Феофанія» для кожного пацієнта з інсультом та інфарктом. За рік цей пілотний проєкт показав хороші результати. Тому сьогодні до переліку безоплатних послуг, які доступні пацієнту за Програмою медгарантій, ми додаємо ще радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах. Завдяки цьому у 2023 році медзаклад зможе надавати якісну та безоплатну допомогу ще більшій кількості пацієнтів», – зазначив Віктор Ляшко під час засідання уряду.

Клінічна лікарня «Феофанія» має потужну матеріально-технічну базу, яка дозволяє застосовувати новітні методи лікування пацієнтів.

Теги: здоров'я лікарня Міністерство охорони здоров'я

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