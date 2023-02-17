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Українська медицина приємно здивувала Всесвітню організацію охорони здоров'я 

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Українська медицина приємно здивувала Всесвітню організацію охорони здоров'я 
фото ілюстративне

Чиновники ВООЗ висловили захоплення стійкістю української системи охорони здоров’я

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вітає систему охорони здоров’я України з тим, що вона не піддалася колапсу та спалаху хвороб, як всі очікували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому. Про це, як повідомляє CNN, заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, вп’яте за рік відвідуючи Україну.

Він нагадав про «багато песимістичних» прогнозів минулого року, включно з тим, що «система охорони здоров’я впаде» і відбудеться «вибух Covid-19, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу».

«Всього цього не було», — сказав Ганс Клюге.

Він наголосив на тому, що причину бачить в працівниках охорони здоров’я України та в міжнародній підтримці. За словами Клюге, війна завдала значних збитків психічному здоров’ю, і міжнародні зусилля «потрібно подвоїти», щоб сприяти навчанню лікарів первинної медичної ланки на рівні громад для лікування психічного здоров’я на місцевому рівні.

Візит Клюге в Україну був зосереджений на доставці «найбільшої гуманітарної допомоги в історії» ВООЗ, яка включала 59 імунізаційних автобусів, мобілізованих для доставки щеплень дітям. 

Нагадаємо, ВООЗ оцінила збитки української медичної системи від війни у $26 млрд.

Теги: війна ВООЗ медицина

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