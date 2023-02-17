Українська медицина приємно здивувала Всесвітню організацію охорони здоров'я
Чиновники ВООЗ висловили захоплення стійкістю української системи охорони здоров’я
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вітає систему охорони здоров’я України з тим, що вона не піддалася колапсу та спалаху хвороб, як всі очікували після повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому. Про це, як повідомляє CNN, заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге, вп’яте за рік відвідуючи Україну.
Він нагадав про «багато песимістичних» прогнозів минулого року, включно з тим, що «система охорони здоров’я впаде» і відбудеться «вибух Covid-19, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу».
«Всього цього не було», — сказав Ганс Клюге.
Він наголосив на тому, що причину бачить в працівниках охорони здоров’я України та в міжнародній підтримці. За словами Клюге, війна завдала значних збитків психічному здоров’ю, і міжнародні зусилля «потрібно подвоїти», щоб сприяти навчанню лікарів первинної медичної ланки на рівні громад для лікування психічного здоров’я на місцевому рівні.
Візит Клюге в Україну був зосереджений на доставці «найбільшої гуманітарної допомоги в історії» ВООЗ, яка включала 59 імунізаційних автобусів, мобілізованих для доставки щеплень дітям.
Нагадаємо, ВООЗ оцінила збитки української медичної системи від війни у $26 млрд.
Коментарі — 0