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    Доктор Комаровський розповів, за яких умов можна уникнути Covid-19

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    Доктор Комаровський розповів, за яких умов можна уникнути Covid-19
    Фото: РБК-Україна

    Комаровський настійно рекомендує зробити щеплення, щоб не випробовувати долю

    Кожен українець рано чи пізно захворіє на коронавірус, якщо тільки він не живе відлюдником в лісі. Тому вакцинація просто необхідна. Про це в ефірі програми «Україна з Тиграном Мартиросяном» на телеканалі «Україна 24» розповів відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський.

    «У вас завдання – не забути про коронавірус на все подальше життя. Ви зустрінетеся з коронавірусом по-любому. Ви не зустрінетеся з ним тільки в одному випадку: якщо ви живете на хуторі в лісі, і вам біля воріт лісництва залишають продукти і йдуть. В іншому випадку ви обов'язково з ним зустрінетеся», – вважає лікар.

    Комаровський настійно рекомендує зробити щеплення, щоб не випробовувати долю.

    «Якщо ви зустрілися з живим, досвідченим вірусом і з вами нічого не сталося, то не істеріть, а вакцинуйтеся. Якщо ви нормально перенесли дорослий вірус, то коли кажуть, що вам введуть фрагмент білка вірусу, навіщо влаштовувати істерики? Вакцинуйтеся і розслабтеся. Ви перехворіли без симптомів – чудово. Але поки ви виробляли імунітет, ви ходили і поширювали його. Зараз прийде новий вірус, і ви знову будете ходити його поширювати? Зробіть щеплення», – сказав він.

    Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, які побічні ефекти бувають після вакцинації.

    Нагадаємо, раніше Комаровський розповів, як захистити дитину від штаму «Дельта».

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    Теги: щеплення вакцинація харчування вірус коронавірус
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    Доктор Комаровський розповів, за яких умов можна уникнути Covid-19