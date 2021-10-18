В Україні буде вакцинація дітей – Радуцький

Уряд розробляє програму сovid-вакцинації підлітків

Усе більше коронавірус вражає дітей. За минулу добу Covid-19 виявили у 790 дітей і це вперше МОЗ фіксує таку велику цифру за весь час пандемії в Україні. Як стверджує голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, загалом 15-20% з тих, у кого виявляють коронавірус щодоби – це діти.

«І це якраз специфіка «Дельти». Це дуже погано, бо діти зазвичай і маски не носять, бо не треба було раніше, і діти до бабусь з дідусями їздять. Це проблема», – каже нардеп.

Він додав, що сьогодні уряд розглядає разом з Держспоживнаглядом і технічною групою МОЗ можливість вакцинації дітей від 12-14 років за показаннями.

Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсоток дітей серед хворих на Covid-19 в Україні не збільшився, у порівнянні з хвилею коронавірусу навесні.

Наразі в Україні заповненість ліжок для прийому хворих на Covid-19 у медичних закладах становить близько 60%.

Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

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