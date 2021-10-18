  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    В Україні буде вакцинація дітей – Радуцький

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Незабаром українські підлітки також зможуть зробити щеплення від коронавірусу - В Україні буде вакцинація дітей – Радуцький
    Незабаром українські підлітки також зможуть зробити щеплення від коронавірусу
    фото з відкритих джерел

    Уряд розробляє програму сovid-вакцинації підлітків

    Усе більше коронавірус вражає дітей. За минулу добу Covid-19 виявили у 790 дітей і це вперше МОЗ фіксує таку велику цифру за весь час пандемії в Україні. Як стверджує голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, загалом 15-20% з тих, у кого виявляють коронавірус щодоби – це діти.

    «І це якраз специфіка «Дельти». Це дуже погано, бо діти зазвичай і маски не носять, бо не треба було раніше, і діти до бабусь з дідусями їздять. Це проблема», – каже нардеп.

    Він додав, що сьогодні уряд розглядає разом з Держспоживнаглядом і технічною групою МОЗ можливість вакцинації дітей від 12-14 років за показаннями.

    Як повідомлялося, на початку вересня, за повідомленням Національної академії наук України, захворюваність на Covid-19 серед дітей перевищила 10% від загальної кількості заражень, що стало максимальним показником із початку пандемії.

    Водночас міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що відсоток дітей серед хворих на Covid-19 в Україні не збільшився, у порівнянні з хвилею коронавірусу навесні.

    Наразі в Україні заповненість ліжок для прийому хворих на Covid-19 у медичних закладах становить близько 60%.

    Нагадаємо, вчора в Україні виявили майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус.

    Крім того, 18 жовтня посилюються карантинні обмеження в Запорізькій, Одеській, Донецькій і Дніпропетровській областях. Регіони увійшли в «червону» зону епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

    Зверніть увагу, психотерапевтка назвала симптоми депресії після Covid-19.

    Крім того, директорка херсонської лікарні розповіла, хто з Covid-хворих потрапляє реанімації. У лікарні серед пацієнтів у важкому стані немає жодного вакцинованого проти коронавірусу.

    Медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

    Дивіться також, чому люди не хочуть вакцинуватися? У мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я діти хвороби щеплення вакцинація уряд коронавірус Михайло Радуцький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні буде вакцинація дітей – Радуцький