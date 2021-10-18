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    Думки вголос

    Вакцинація забезпечила захист 72%

    Українцям треба активніше вакцинуватися - Вакцинація забезпечила захист 72%
    Українцям треба активніше вакцинуватися

    Поки що маємо лише 21% вакцинованого населення першою дозою

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    На дашборде МОЗ ( не путайте с РНБО ) появились данные о доли госпитализаций вакцинированных пациентов среди всех случаев.

    Здесь только данные по пациентам которые получили хотя бы одну дозу, без указания времени которое прошло с момента вакцинации, без указания получили ли пациенты вторую дозу или нет, и без указания какую вакцину получали

    Данные доступны только с 11 октября, имеем для расчета всего 8 дней. За 8 дней было госпитализировано 27461 пациент, из них 1595 пациент были вакцинированы хотя бы одной дозой ( 5,8% )

    С учетом числа вакцинированных граждан 1 дозой 7,9 млн, и численности населения 38 млн имеем 21% вакцинированного населения первой дозой.

    Таким образом получается что вакцинация обеспечила защиту 72%. И это только первой дозой, и это без учета сколько времени прошло с момента прививки. Это очень хорошие данные. Думаю если бы провести анализ по тем кто получил полный курс вакцинации, и прошло не менее 14 дней с момента окончания курса, то результат будет 80-90% как и в странах где ответственно и детально ведется медицинская статистика.

    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: статистика Україна вакцинація населення
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    Вакцинація забезпечила захист 72%