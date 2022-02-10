Ердоган одужав від Covid-19: він захворів після візиту в Україну
Протягом останніх двох днів тести на коронавірус Ердогана були негативними
Президент Туреччини Реджеп Ердоган одужав від коронавірусної інфекції Covid-19. Про це Ердоган повідомив у Twitter.
Він зазначив, протягом останніх двох днів його тести на коронавірус були негативними. Президент Туреччини подякував медикам, які стежили за перебігом його хвороби.
Ердоган також додав, що у його дружини Еміне – легкі симптоми захворювання.
«Я сподіваюся, що її аналізи скоро виявляться негативними», – написав він.
Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022
Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın…
Як повідомляв «Главком», 5 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що разом із дружиною Еміне заразився штамом коронавірусу Covid-19 «Омікрон». Напередодні Ердоган, який заразився «Омікроном», розповів про самопочуття. Він повідомив, що продовжує працювати з дому.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон».
Зазначимо, Зеленський написав, що з жалем дізнався про коронавірус у Ердогана.
Після цього президент Туреччини перепостив твіт українського президента та опублікував свою відповідь.
«Дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та своєї дружини за це прекрасне послання. Вітаю вас, вашу сім'ю та народ України», – відповів турецький президент Зеленському.
Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Цього дня Україна і Туреччина підписали вісім угод. Додамо, що згідно з новою угодою між країнами, безпілотники Bayraktar вироблятимуть в Україні.