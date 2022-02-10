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    Ердоган одужав від Covid-19: він захворів після візиту в Україну

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    Про хворобу Ердогана стало відомо 5 лютого - Ердоган одужав від Covid-19: він захворів після візиту в Україну
    Про хворобу Ердогана стало відомо 5 лютого
    фото: EPA

    Протягом останніх двох днів тести на коронавірус Ердогана були негативними

    Президент Туреччини Реджеп Ердоган одужав від коронавірусної інфекції Covid-19. Про це Ердоган повідомив у Twitter.

    Він зазначив, протягом останніх двох днів його тести на коронавірус були негативними. Президент Туреччини подякував медикам, які стежили за перебігом його хвороби.

    Ердоган також додав, що у його дружини Еміне – легкі симптоми захворювання.

    «Я сподіваюся, що її аналізи скоро виявляться негативними», – написав він.

    Як повідомляв «Главком», 5 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що разом із дружиною Еміне заразився штамом коронавірусу Covid-19 «Омікрон». Напередодні Ердоган, який заразився «Омікроном», розповів про самопочуття. Він повідомив, що продовжує працювати з дому.

    Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

    Зазначимо, Зеленський написав, що з жалем дізнався про коронавірус у Ердогана.

    Після цього президент Туреччини перепостив твіт українського президента та опублікував свою відповідь.

    «Дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та своєї дружини за це прекрасне послання. Вітаю вас, вашу сім'ю та народ України», – відповів турецький президент Зеленському.

    Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Цього дня Україна і Туреччина підписали вісім угод. Додамо, що згідно з новою угодою між країнами, безпілотники Bayraktar вироблятимуть в Україні.

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    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган хвороби коронавірус
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    Ердоган одужав від Covid-19: він захворів після візиту в Україну