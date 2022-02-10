Ердоган одужав від Covid-19: він захворів після візиту в Україну

Протягом останніх двох днів тести на коронавірус Ердогана були негативними

Президент Туреччини Реджеп Ердоган одужав від коронавірусної інфекції Covid-19. Про це Ердоган повідомив у Twitter.

Він зазначив, протягом останніх двох днів його тести на коронавірус були негативними. Президент Туреччини подякував медикам, які стежили за перебігом його хвороби.

Ердоган також додав, що у його дружини Еміне – легкі симптоми захворювання.

«Я сподіваюся, що її аналізи скоро виявляться негативними», – написав він.

Allah’a hamdolsun, son iki gündür yaptırdığımız testler negatif çıktı.



Bu süreçte ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından dualarıyla, güzel mesajlarıyla bize destek olan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 10, 2022

Як повідомляв «Главком», 5 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що разом із дружиною Еміне заразився штамом коронавірусу Covid-19 «Омікрон». Напередодні Ердоган, який заразився «Омікроном», розповів про самопочуття. Він повідомив, що продовжує працювати з дому.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про зараження штамом коронавірусу «Омікрон».

Зазначимо, Зеленський написав, що з жалем дізнався про коронавірус у Ердогана.

Після цього президент Туреччини перепостив твіт українського президента та опублікував свою відповідь.

«Дорогий друже, я хотів би висловити сердечну подяку від себе та своєї дружини за це прекрасне послання. Вітаю вас, вашу сім'ю та народ України», – відповів турецький президент Зеленському.

Як відомо, 3 лютого відбувся офіційний візит до України президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Цього дня Україна і Туреччина підписали вісім угод. Додамо, що згідно з новою угодою між країнами, безпілотники Bayraktar вироблятимуть в Україні.

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