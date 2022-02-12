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    Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson, кого нею щеплюватимуть

    відвідав безкоштовні пункти щеплення проти Covid-19&nbsp;на території контрольного пункту в&rsquo;їзду-виїзду &laquo;Станиця Луганська&raquo; - Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson, кого нею щеплюватимуть
    відвідав безкоштовні пункти щеплення проти Covid-19 на території контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська»
    фото: Віктор Ляшко/Facebook

    Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко розповів, як використають препарат

    Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson. Її використають для щеплення українців, зокрема, з тимчасово окупованих територій на пунктах пропуску. Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

    Очільник МОЗу також відвідав безкоштовні пункти щеплення проти Covid-19 та тестування на території контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська».

    «Спілкувався з медичними працівниками, розповідають, що охочі вакцинуватися є щодня. Вакцини у пункті щеплення є на вибір, перевірив особисто», – сказав Ляшко.

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    Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson, кого нею щеплюватимуть
    Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson, кого нею щеплюватимуть
    Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson, кого нею щеплюватимуть
    Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson, кого нею щеплюватимуть
    Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson, кого нею щеплюватимуть

    Ляшко переконався, що пункт тестування забезпечений безоплатними швидкими тестами для усіх, хто звертається та дав рекомендації щодо покращення пропускної спроможності.

    «Наразі триває модернізація сервісної зони на території КПВВ, де планується розміщення пункту щеплення, відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту», – підсумував міністр.

    Раніше педіатр Євген Комаровський порекомендував робити бустерне щеплення препаратами Pfizer та Moderna. Тільки у цих двох вакцин доведено ефективність зміцнення імунітету та збільшення антитіл до коронавірусу.

    Нагадаємо, до України прибула велика партія таблеток від Covid-19 виробництва американської фармацевтичної компанії Merck Sharp&Dohme. Йдеться про 60 тис. курсів препарату «Молнупіравір». Це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Цим самим він запобігає розмноженню вірусу і знижує ризик тяжкого перебігу хвороби.

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    Теги: міністр КПВВ Литва хвороби щеплення Віктор Ляшко Сергій Крамарев
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    Литва передасть Україні вакцину Johnson & Johnson, кого нею щеплюватимуть