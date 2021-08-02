Дводенна магнітна буря накриє Землю: як захиститися від її впливу

Магнітна буря 2-3 серпня прогнозується як незначна

На початку серпня очікуються магнітні бурі. Вони будуть у понеділок та вівторок, 2 та 3 серпня.

Магнітна буря 2-3 серпня прогнозується як незначна (сила удару - попередньо три бали).

Це буде тривала, але середньої інтенсивності магнітна буря. Метеозалежні люди відчуватимуть проблеми зі сном, підвищену дратівливість, а у тих, хто схильний до стрибків тиску, в несприятливі дні може погіршитися стан.

Магнітна буря 10 серпня буде вже сильнішою: її силу NASA прогнозує на рівні чотирьох балів.

Магнітна буря 13-14 серпня буде досить слабкою.

Магнітна буря 16-20 серпня буде вже досить потужною. Найнебезпечніший для здоров'я день - 16-е число, потім буря піде на спад.