Дводенна магнітна буря накриє Землю: як захиститися від її впливу
У понеділок 2 серпня очікується дводенна магнітна буря
Магнітна буря 2-3 серпня прогнозується як незначна
На початку серпня очікуються магнітні бурі. Вони будуть у понеділок та вівторок, 2 та 3 серпня.
Магнітна буря 2-3 серпня прогнозується як незначна (сила удару - попередньо три бали).
Це буде тривала, але середньої інтенсивності магнітна буря. Метеозалежні люди відчуватимуть проблеми зі сном, підвищену дратівливість, а у тих, хто схильний до стрибків тиску, в несприятливі дні може погіршитися стан.
Магнітна буря 10 серпня буде вже сильнішою: її силу NASA прогнозує на рівні чотирьох балів.
Магнітна буря 13-14 серпня буде досить слабкою.
Магнітна буря 16-20 серпня буде вже досить потужною. Найнебезпечніший для здоров'я день - 16-е число, потім буря піде на спад.
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.
Які симптоми викликає магнітна буря
Як допомогти організму під час магнітних бур
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.