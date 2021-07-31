У серпні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші
Потужні магнітні бурі насуваються на Землю
Магнітні бурі в серпні 2021 року будуть тривалими і такими, що вимотують. За даними фахівців з вивчення геомагнітних коливань, магнітні бурі різного ступеня тяжкості пройдуть на початку серпн кілька днів у середині та в кінці місяця.
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати погане самопочуття: запаморочення, головний біль, нудоту, слабкість і занепад сил.
Розклад магнітних бур на серпень 2021:
Магнітна буря 2-3 серпня прогнозується як незначна (сила удару - попередньо три бали).
Магнітна буря 10 серпня буде вже сильнішою: її силу NASA прогнозує на рівні чотирьох балів.
Магнітна буря 13-14 серпня буде досить слабкою.
Магнітна буря 16-20 серпня буде вже досить потужною. Найнебезпечніший для здоров'я день - 16-е число, потім буря піде на спад.
Магнітна буря 29 серпня - це буря середньої сили.
У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.
Які симптоми викликає магнітна буря
- Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
- Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
- Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
- Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.
Як допомогти організму під час магнітних бур
- Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
- Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
- Пити трав’яні чаї та багато води.
- Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
- Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
- Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
- Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
- Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.