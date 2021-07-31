У серпні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

Потужні магнітні бурі насуваються на Землю

Магнітні бурі в серпні 2021 року будуть тривалими і такими, що вимотують. За даними фахівців з вивчення геомагнітних коливань, магнітні бурі різного ступеня тяжкості пройдуть на початку серпн кілька днів у середині та в кінці місяця.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати погане самопочуття: запаморочення, головний біль, нудоту, слабкість і занепад сил.

Розклад магнітних бур на серпень 2021:

Магнітна буря 2-3 серпня прогнозується як незначна (сила удару - попередньо три бали).

Магнітна буря 10 серпня буде вже сильнішою: її силу NASA прогнозує на рівні чотирьох балів.

Магнітна буря 13-14 серпня буде досить слабкою.

Магнітна буря 16-20 серпня буде вже досить потужною. Найнебезпечніший для здоров'я день - 16-е число, потім буря піде на спад.

Магнітна буря 29 серпня - це буря середньої сили.

У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

Які симптоми викликає магнітна буря

Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.

Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.

Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.

Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

Як допомогти організму під час магнітних бур