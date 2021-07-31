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    У серпні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші

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    Магнітні бурі негативно впливають на організм - У серпні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші
    Магнітні бурі негативно впливають на організм
    Фото з відкритих джерел

    Потужні магнітні бурі насуваються на Землю

    Магнітні бурі в серпні 2021 року будуть тривалими і такими, що вимотують. За даними фахівців з вивчення геомагнітних коливань, магнітні бурі різного ступеня тяжкості пройдуть на початку серпн кілька днів у середині та в кінці місяця.

    У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати погане самопочуття: запаморочення, головний біль, нудоту, слабкість і занепад сил.

    Розклад магнітних бур на серпень 2021:

    Магнітна буря 2-3 серпня прогнозується як незначна (сила удару - попередньо три бали).

    Магнітна буря 10 серпня буде вже сильнішою: її силу NASA прогнозує на рівні чотирьох балів.

    Магнітна буря 13-14 серпня буде досить слабкою.

    Магнітна буря 16-20 серпня буде вже досить потужною. Найнебезпечніший для здоров'я день - 16-е число, потім буря піде на спад.

    Магнітна буря 29 серпня - це буря середньої сили.

    У ці дні метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, можливі скачки тиску, болі в спині і суглобах, втома, проблеми зі сном, перепади настрою, загострення хронічних захворювань.

    Які симптоми викликає магнітна буря

    • Погіршення загального самопочуття, особливо у людей з хронічними захворюваннями, літніх людей і у тих, хто схильний до метеозалежності.
    • Порушення сну, сонливість, безсоння, занепад сил.
    • Перепади артеріального тиску, головні болі, порушення серцевого ритму.
    • Дратівливість, агресія, депресивний стан, погіршення настрою без видимої причини.Сильна втома, неможливість сконцентруватися, млявість.

    Як допомогти організму під час магнітних бур

    • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
    • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
    • Пити трав’яні чаї та багато води.
    • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
    • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
    • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
    • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
    • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.
    Теги: здоров'я космос NASA
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    У серпні Землю накриють магнітні бурі: які дні найнебезпечніші