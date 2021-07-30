До Землі наближається величезний астероїд. Що загрожує планеті

До Землі летить астероїд розміром з багатоповерхівку

Поряд із Землею астероїд пролетить 31 липня

У суботу, 31 липня, на відстані чотирьох мільйонів кілометрів від Землі пролетить астероїд YM6. Його діаметр - близько 128 метрів. Про це повідомили в американському космічному агентстві NASA.

«Не дивлячись на те, що комп'ютерний аналіз кваліфікує об'єкт, як «астероїд біля Землі«, він не є потенційно небезпечним», - заспокоїли експерти.

Відомо, що YM6 2019 обертається навколо Сонця за 401 день.

Цей астероїд вже пролітав повз Землю 28 січня 2020 року, але на відстані понад 25 млн кілометрів.

Після нинішньої «зустрічі» наступного разу він наблизиться до планети 27 січня 2031 приблизно на тій же відстані (6,5 мільйона км), а потім - тільки в 2100 році.

Додамо, що фахівці агентства NASA оцінили ризик зіткнення з найнебезпечнішим астероїдом Апофіс, який був виявлений у 2004 році. У найближчі 100 років Земля не зіткнеться з астероїдами.

Раніше повідомлялося, що наприкінці липня повз Землю пролетить астероїд 2008 GO20. Довжина об'єкта становить від 92 до 210 метрів.

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