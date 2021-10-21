На Закарпатті невакцинованих чиновників та освітян відсторонятимуть від роботи

Обмеження почнуть діяти з 8 листопада

З 8 листопада відстороняти від роботи будуть працівників держструктур, органів місцевого самоврядування та всіх освітніх закладів, якщо вони не будуть щеплені. Про це на брифінгу щодо епідситуації на Закарпатті повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, повідомляє «Суспільне».

Голова облдержадміністрації нагадав, що з 8 листопада частина закарпатців має бути обов'язково вакцинованою. Це стосується працівників обласної та районних держадміністрацій, центральних органів виконавчої влади на місцях, закладів освіти.

4 жовтня МОЗ затвердив наказ, згідно з яким вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою для працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів, закладів вищої освіти, післядипломної, фахової передвищої, професійної, технічної, загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

В ефірі «Еспресо» міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв: йдеться не про звільнення, а відсторонення від роботи без збереження зарплати. Місце роботи за невакцинованими мають зберегти, однак поки діє карантин, людина не зможе працювати на посаді.

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