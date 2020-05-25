У МОЗ розповіли, коли дозволять проводити масштабні концерти



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Етапи послаблення обмежень не передбачають зняття заборони на проведення масових заходів

Кінотеатри, театри та концертні майданчики планують відкрити на 4-5 етапі виходу з карантину

Про те, чи дозволяти проводити масштабні концерти в Україні у межах послаблення карантину, в уряді говоритимуть ближче до 22 червня, до того часу проведення масових заходів неможливе. Про це розповів на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Відповідаючи на питання, коли в Україні дозволять проведення концертів, зокрема, чи можна очікувати на концерт 13 червня, Степанов відповів: «13 червня навряд чи, це неможливо. Виходячи з нашої епідеміологічної ситуації та згідно з постановою щодо карантину на території України, який продовжено до 22 червня, проведення масових заходів не передбачається на тих етапах, які є сьогодні».

Також він додав, що після 1 червня і навіть після 10 червня не буде дозволено проводити концерти.

«Ми можемо про це говорити ближче до 22 червня, як саме, у який спосіб можна дозволити ті чи інші великі заходи, у які строки і за яких умов», - додав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією Мінкульту, кінотеатри, театри та концертні майданчики планують відкрити на 4-5 етапі виходу з карантину, наразі це прогнозується на липень.

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