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    Авто

    Експерти склали ТОП-5 найбільш надійних великих п’ятирічних кросоверів (Фото)

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    ТОП-5 найбільш надійних великих п&rsquo;ятирічних кросоверів - Експерти склали ТОП-5 найбільш надійних великих п’ятирічних кросоверів (Фото)
    ТОП-5 найбільш надійних великих п’ятирічних кросоверів

    Лідером в рейтингу стала версія RAV4 від Toyota

    Великі кроси відрізняються хорошою надійністю. Фахівці вирішили скласти рейтинг найнадійніших великих версій, віком до п’яти років.

    На п’ятому місці розміщується Audi Q5, яку випускали з 2008 по 2017 р.р. За останній рік, близько 16 відсотків кросів Q5 піддавалися ремонту в рамках автосервісу. В даному випадку були скарги на КПП, рульове управління, а також обробку салону.

    Варто відзначити високий показник надійності – 96,4%.

    audiq5

    Четверте місце дісталося модифікації CX-5 від Mazda 2017 модельного року. В сервіс техобслуговування потрапило за останній рік 7,2% бензинових, а також 18,1% дизельних кросів.

    Були скарги на кузова, КПП, обробку салону. Надійність моделі становить 97,2%.

    03_mazda-cx-5

    Третя позиція дісталася XC60 автобренду Volvo 2017 модельного року. За останній рік 10,3% таких авто з невеликими несправностями побували в автосервісі.

    Надійність авто – 97,8%.

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    На другому місці розмістилася модель CR-V від Honda, вироблена з 2012 по 2018 р.р. Варіації на бензині більш надійні в порівнянні з дизельними варіаціями.

    За останній рік ремонту піддавалося 11,1% і 27,3% кросів відповідно. Головними проблемами є гальмівна система і КПП. Показник рейтингу надійності становить 98,8%.

    05_honda-cr-v

    Лідером в рейтингу стала версія RAV4 від Toyota, що випускається в період 2013-2019 р.р. Тільки 3,1% даних кросів за рік ремонтувалися в СТО.

    Рейтинг надійності склав 99,6%.

    toyota-rav4-stala-avtomobilem-goda-1

    Як повідомлялося, в середині квітня українці з початку року купили нових авто на $560 млн.

    Нагадаємо, в Україні за перші три місяці цього року зросли продажі електрокарів.

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