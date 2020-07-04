Експерти склали ТОП-5 найбільш надійних великих п’ятирічних кросоверів (Фото)



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ТОП-5 найбільш надійних великих п’ятирічних кросоверів

Лідером в рейтингу стала версія RAV4 від Toyota

Великі кроси відрізняються хорошою надійністю. Фахівці вирішили скласти рейтинг найнадійніших великих версій, віком до п’яти років.

На п’ятому місці розміщується Audi Q5, яку випускали з 2008 по 2017 р.р. За останній рік, близько 16 відсотків кросів Q5 піддавалися ремонту в рамках автосервісу. В даному випадку були скарги на КПП, рульове управління, а також обробку салону.

Варто відзначити високий показник надійності – 96,4%.

Четверте місце дісталося модифікації CX-5 від Mazda 2017 модельного року. В сервіс техобслуговування потрапило за останній рік 7,2% бензинових, а також 18,1% дизельних кросів.

Були скарги на кузова, КПП, обробку салону. Надійність моделі становить 97,2%.

Третя позиція дісталася XC60 автобренду Volvo 2017 модельного року. За останній рік 10,3% таких авто з невеликими несправностями побували в автосервісі.

Надійність авто – 97,8%.

На другому місці розмістилася модель CR-V від Honda, вироблена з 2012 по 2018 р.р. Варіації на бензині більш надійні в порівнянні з дизельними варіаціями.

За останній рік ремонту піддавалося 11,1% і 27,3% кросів відповідно. Головними проблемами є гальмівна система і КПП. Показник рейтингу надійності становить 98,8%.

Лідером в рейтингу стала версія RAV4 від Toyota, що випускається в період 2013-2019 р.р. Тільки 3,1% даних кросів за рік ремонтувалися в СТО.

Рейтинг надійності склав 99,6%.

Як повідомлялося, в середині квітня українці з початку року купили нових авто на $560 млн.

Нагадаємо, в Україні за перші три місяці цього року зросли продажі електрокарів.