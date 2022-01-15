Експертка пояснила, чому вакцинація не може ослабити імунну систему (відео)

Імунітет людини здатний сприймати багато інформації

Вакцинація не може перенавантажити або ослабити імунну систему. Про це розповіла медична експертка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Катерина Булавінова. Вона також оприлюднила відео, у якому коротко пояснила це твердження.

«Імунітет працює таким чином, що його ніяк неможливо перенавантажити або перенапружити. Він здатний сприймати багато інформації, стикатися з величезною кількістю антигенів. Коли лікар каже: «вам не можна декілька вакцин одночасно, це навантаження на імунітет» – змініть, будь ласка, лікаря на іншого, який орієнтується в доказовій медицині та вакцинації, з позиції доказової медицини», – сказала Булавінова.

Раніше лікарі пояснили, кому протипоказано вакцинуватись. За словами реаніматолога Максима Денисюка, не варто робити щеплення за температури тіла вище 38°C.

Також, якщо ви приймаєте препарати, що впливають на імунну систему, або просто боїтеся, що стан вашого здоров’я може бути протипоказанням до вакцинації, порадьтеся зі своїм лікарем.

До слова, вчені оцінили смертність від «Омікрон»-штаму. Також вчені назвали новий симптом «Омікрону».

Читайте також: