Екстрену контрацепцію можна буде придбати без рецепта? Розʼяснення МОЗ

Наразі усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки

«Свобода вибору – основа демократичних суспільств. Зокрема, це і право жінки переривати небажану вагітність. Особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля»

Міністерство охорони здоровʼя не проти, аби препарати екстреної контрацепції продавали без рецепта лікаря. Обмеження будуть лише по віку пацієнтів. Таке роз’яснення зробило МОЗ.

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«Свобода вибору – основа демократичних суспільств. Зокрема, це і право жінки переривати небажану вагітність. Особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля», – зазначили у МОЗ.

Наразі усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки. Тому засоби екстреної контрацепції наразі реалізуються в Україні за рецептом. «Але не через те, що такою є позиція МОЗ, а тому, що так вирішив виробник, який зареєстрував лікарський засіб в Україні», – наголосили в міністерстві.

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МОЗ звернувся до ряду виробників – як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків – з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

За попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків уже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату. У разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме приблизно місяць.