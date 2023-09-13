Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Екстрену контрацепцію можна буде придбати без рецепта? Розʼяснення МОЗ

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Екстрену контрацепцію можна буде придбати без рецепта? Розʼяснення МОЗ
Наразі усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки
фото з відкритих джерел

 «Свобода вибору – основа демократичних суспільств. Зокрема, це і право жінки переривати небажану вагітність. Особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля»

Міністерство охорони здоровʼя не проти, аби препарати екстреної контрацепції продавали без рецепта лікаря. Обмеження будуть лише по віку пацієнтів. Таке роз’яснення зробило МОЗ.

 «Свобода вибору – основа демократичних суспільств. Зокрема, це і право жінки переривати небажану вагітність. Особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля», – зазначили у МОЗ.

Наразі усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки. Тому засоби екстреної контрацепції наразі реалізуються в Україні за рецептом. «Але не через те, що такою є позиція МОЗ, а тому, що так вирішив виробник, який зареєстрував лікарський засіб в Україні», – наголосили в міністерстві.

МОЗ звернувся до ряду виробників – як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків – з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

За попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків уже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату. У разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме приблизно місяць.

Читайте також: «У жодному з відомих випадків секс-насильства під час війни не вживалася контрацепція»
Теги: аборт вагітність

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Здоров'я

Екстрену контрацепцію можна буде придбати без рецепта? Розʼяснення МОЗ
Екстрену контрацепцію можна буде придбати без рецепта? Розʼяснення МОЗ
Нові правила мобілізації: як тепер працюють ВЛК
Нові правила мобілізації: як тепер працюють ВЛК
Хильнути спиртного чи поласувати солодощами: що більше шкодить серцю та судинам
Хильнути спиртного чи поласувати солодощами: що більше шкодить серцю та судинам
В Україні зареєстровано кілька випадків кору: МОЗ повідомив, хто в зоні ризику
В Україні зареєстровано кілька випадків кору: МОЗ повідомив, хто в зоні ризику
Як доводиться працювати на «нулі»: шокуючі розповіді медиків (фото)
Як доводиться працювати на «нулі»: шокуючі розповіді медиків (фото)
В Іспанії зафіксовано перший випадок смерті від небезпечної хвороби, яка шириться Європою
В Іспанії зафіксовано перший випадок смерті від небезпечної хвороби, яка шириться Європою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Вторгнення в інші держави. Путін вперше визнав помилки, але не свої
12K
США в ООН поставили Росію на місце за закиди про касетні боєприпаси Україні
9068
Патріарх Кирило закликав прихожан РПЦ йти на війну
9068
ЗСУ роз’яснили, де будуть служити чоловіки з хронічними захворюваннями
8312
Путін і Кім Чен Ин змінили місце зустрічі
8209
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Нардеп дав оцінку підготовки підприємств до зими
Сьогодні, 11:09
На кількох напрямках окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ – Генштаб
Сьогодні, 07:20
Ночі стають прохолоднішими: прогноз погоди на 13 вересня
Сьогодні, 04:57
13 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25
Порошенко передав спецпризначенцям комплекс БПЛА Poseidon і два тягачі
Вчора, 19:07
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту