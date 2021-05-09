Фахівець назвав найбезглуздіші медичні процедури

«Реальну нестачу вітамінів і мікроелементів можливо встановити лише комплексом обстежень» – лікар

Головний лікар клініки експертної медицини «Медицина 24/7» Олег Серебрянський перерахував найнепотрібніші медичні процедури. Свою точку зору він висловив агентству «Прайм».

Медик розкритикував пораду отоларингологів промивати ніс морською водою. За його словами, ефект від звичайної солоної води або фізіологічного розчину буде такий же, проте значно дешевший. При цьому він застеріг людей від частих промивань носа, оскільки тим самим вимивається природна мікрофлора і заподіюється шкода слизовій оболонці.

Експерт засумнівався в необхідності фізіотерапії. Він зазначив, що немає наукових підтверджень її ефективності.

Лікар розкритикував лікування БАДами і вітамінотерапію. Він пояснив, що відносно здоровій людині, яка добре харчується не потрібні спеціальні добавки, а встановити реальну нестачу певних вітамінів і мікроелементів можливо лише цілим комплексом обстежень.

Також лікар вказав на небезпеку приймання антибіотиків навіть при банальній застуді. безконтрольне приймання таких препаратів може розвинути у патогенів резистентність, і в разі реальної загрози препарат виявиться марний, застеріг він.

Нагадаємо, люди почали хворіти на коронавірус повторно. Утворених антитіл після першого разу вистачає на три – чотири місяці. Причинами повторних захворювань є погана якість тестування хворих і особливості імунітету людини.