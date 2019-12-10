Гастроентеролог назвав продукти, що руйнують кишківник і викликають рак



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Шкідливими для кишківника також є «погані» жири, що містяться у великій кількості в маргарині та майонезі

Науковець рекомендував уникати простих і рафінованих цукрів, шоколад, мармелад, солонину, копчення і ковбасні вироби

Професор, гастроентеролог і медичний директор приватної клініки Helios в німецькому місті Крефельде Томас Фрилинг назвав продукти, які завдають шкоди слизовій оболонці кишечника, повідомляє Focus.de.

За його словами, через неправильне харчування протягом тривалого часу може виникнути хронічне запалення кишківника, рак, а також цироз печінки.

Гастроентеролог рекомендував уникати простих і рафінованих цукрів, а також скоротити в раціоні випічку, шоколад і мармелад.

Крім того, він порадив обмежити споживання солонини, копчення і ковбасних виробів, так як вони є канцерогенними.

Шкідливими для кишківника також є «погані» жири, що містяться у великій кількості в маргарині та майонезі.

При цьому, захищають слизову оболонку кишечника банани, риба, фруктове пюре, варена картопля і квашена капуста.