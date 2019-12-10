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    Здоров'я

    Гастроентеролог назвав продукти, що руйнують кишківник і викликають рак

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    Шкідливими для кишківника також є &laquo;погані&raquo; жири, що містяться у великій кількості в маргарині та майонезі - Гастроентеролог назвав продукти, що руйнують кишківник і викликають рак
    Шкідливими для кишківника також є «погані» жири, що містяться у великій кількості в маргарині та майонезі

    Науковець рекомендував уникати простих і рафінованих цукрів, шоколад, мармелад, солонину, копчення і ковбасні вироби

    Професор, гастроентеролог і медичний директор приватної клініки Helios в німецькому місті Крефельде Томас Фрилинг назвав продукти, які завдають шкоди слизовій оболонці кишечника, повідомляє Focus.de.

    За його словами, через неправильне харчування протягом тривалого часу може виникнути хронічне запалення кишківника, рак, а також цироз печінки.

    Гастроентеролог рекомендував уникати простих і рафінованих цукрів, а також скоротити в раціоні випічку, шоколад і мармелад.

    Крім того, він порадив обмежити споживання солонини, копчення і ковбасних виробів, так як вони є канцерогенними.

    Шкідливими для кишківника також є «погані» жири, що містяться у великій кількості в маргарині та майонезі.

     При цьому, захищають слизову оболонку кишечника банани, риба, фруктове пюре, варена картопля і квашена капуста.

    здоров'я продукти рак харчування риба
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