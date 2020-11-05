Глава Запорізької ОДА Боговін відкрив обласний центр телемедицини

На сьогодні до телемедичної мережі Запорізької області на «первинці» підключено 33 заклади із 47 запланованих

Центр телемедицини координуватиме процес надання телемедичних консультацій між лікарями первинної ланки та лікарями-спеціалістами. Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на офіційному відкритті обласного центру телемедицини, створеного на базі Запорізької обласної клінічної лікарні.

«Коронавірус не залишив нам вибору і часу на роздуми! Тому, ми оперативно на всіх фронтах чинимо опір хворобі, що кожен день забирає життя! І телемедицина – один із інструментів. З того, що я сьогодні побачив, немає сумнівів, нам це вдалося! Це означає, що кожен хворий з самого віддаленого села області зможе швидко отримати професійну консультацію за місцем проживання! А лікарі зможуть безконтактно допомогти більшій кількості хворих. Такі методи рятують життя! За 39 днів ми створили телемедичний центр і стали другою областю в України, що застосовує сучасні технології в сфері охорони здоров’я», — наголосив Віталій Боговін.

На сьогоднішній день до телемедичної мережі Запорізької області на «первинці» підключено 33 заклади із 47 запланованих. Що стосується «вторинки», то тут, в першу чергу, були підключені опорні заклади охорони здоров’я, а саме — 20 закладів із 24 запланованих. Також у мережу ввійшли усі ключові установи третинного рівня, а це 6 із 10 запланованих.

Голова ОДА повідомив, що телемедицина відкриває дуже великі нові можливості для сфери медицини в цілому. «Під час консультацій лікарі зможуть пересилати у захищеному електронному вигляді інформацію про пацієнта, включаючи дані обстежень: дані електрокардіографії, УЗД, рентгенодіагностики, МРТ, що забезпечує ефективну комунікацію сімейного лікаря (терапевта, педіатра) з вузькопрофільним спеціалістом!», — підкреслив Віталій Боговін.