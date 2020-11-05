Чехія зафіксувала за минулу добу рекордну кількість нових випадків Covid-19

Загалом від початку пандемії у республіці підтверджено 378 700 хворих на коронавірус

У країні зафіксували за добу 15 729 нових випадків інфікування коронавірусом

У Чехії протягом минулої доби, 4 листопада, зафіксували рекордні 15 729 нових випадків інфікування Covid-19. Про це повідомляє МОЗ країни.

У міністерстві зазначають, що в останні дні темпи захворюваності дещо сповільнилися завдяки жорстким карантинним обмеженням, які діють з 28 жовтня.

«Влада аналізуватиме нинішній стрибок. Ситуація в середу та четвер буде визначальною для подальшої стратегії, про яку радитимуться в п’ятницю», – йдеться у повідомленні.

Загалом від початку пандемії в республіці підтверджено 378 700 хворих на коронавірус, майже 200 тис. із них уже вилікувалися. Наразі актуально хворими вважаються 174 820 людей, з них госпіталізовані 8300 у тому числі 1244 – в інтенсивній терапії.

Міністр охорони здоров’я Ян Блатни припускає, що кількість госпіталізованих буде зростатиме в найближчі дні, покращення можна очікувати приблизно через 10 - 14 днів.

З урахуванням загрози нестачі ліжок у чеських лікарнях сусідня Баварія (Німеччина) заявила про готовність зарезервувати 100 місць у своїх клініках для пацієнтів із Чехії.

Республіці допомагають медичним персоналом і медтехнікою ЄС, НАТО та ВООЗ. Кількість хворих медичних працівників у країні перевищує 16 тис.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 5 листопада підтверджено 48,4 мільйона випадків коронавірусу, з них 34,7 мільйона закінчилися одужанням і 1,2 мільйона - смертю пацієнтів.

Лідерами за захворюваністю в світі як і раніше залишаються США (9,8 мільйона), Індія (8,4) і Бразилія (5,6). Ще шість країн світу зафіксували понад мільйон Covid-інфікованих - Росія, Франція, Іспанія, Аргентина, Колумбія і Британія.