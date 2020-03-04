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    Здоров'я

    «Головні лікарі дезінформують персонал». Скалецька прокоментувала протести проти закриття тубдиспансерів

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    <p>Міністерка охорони здоров&rsquo;я України Зоряна Скалецька&nbsp;</p> <p>Фото: УНІАН<b></b></p> - «Головні лікарі дезінформують персонал». Скалецька прокоментувала протести проти закриття тубдиспансерів

    Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька 

    Фото: УНІАН

    Головні лікарі тубдиспансерів не хочуть втрачати свої посади, – сказала очільниця МОЗ

    У кожній області всі тубдиспансери об’єднуються в одну велику лікарню. Головні лікарі закладів, які об’єднуються, втрачають свої посади, а їм цього не хочеться. Вони дезінформують персонал, навіть підбурюють, аби зашкодити змінам.

    Так міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька в інтерв’ю «Главкому» пояснила  протести лікарів-фтизіатрів, які побоюються, що на вулиці вийдуть заражені туберкульозом пацієнти.

     «Наразі це виглядає саме як бунт головних лікарів. А нам потрібно витрачати гроші не на адміністративний персонал, а на зарплати лікарям», – зазначила Скалецька.

     Міністерка зазначила, що у МОЗ є розпорядження Кабміну від 27 листопада минулого року про стратегію реформування фтизіатричної служби, яке передбачає зміни в організації амбулаторної та стаціонарної допомоги, поступову зміну підходів до лікування туберкульозу та трирічний перехідний період.  Очільниця МОЗ сказала, що у міністерстві спираються на статистичні показники кількості хворих на туберкульоз за минулий рік, щоб максимально відкоригувати підходи з фінансування фтизіатрії.

    Зоряна Скалецька прокоментувала також інформацію, що начебто передбачених 20 тис. грн  недостатньо навіть для того, щоб купити усі необхідні ліки: «Річ у тім, що медпрепарати для лікування туберкульозу держпава купує за окремою державною програмою. Перелік цих ліків затверджений, і він включає в себе також тести та витратні матеріали».

    Раніше повідомляли, що наприкінці січня в Запоріжжі у місті Кам’янка-Дніпровська від туберкульозу померла учениця другого класу. Батьки інших дітей були налякані, адже карантин в школі не оголосили, а від чого померла дитина дізнались випадково.

     

     

    Міністерство охорони здоров'я реформа медицина Зоряна Скалецька
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