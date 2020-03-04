Коронавірус в Україні. Скалецька запевняє, що українців справді лікуватимуть державним коштом



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Міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька Фото: УНІАН

«Медична система готова до фіксації випадку коронавірусної інфекції», – сказала очільниця МОЗ

Інфекційні лікарні в Україні достатньо забезпечені усім необхідним для лікування.

«Але витратні матеріали МОЗ ще буде докуповувати», – сказала міністерка охорони здоров’я України Зоряна Скалецька в інтерв’ю «Главкому».

Міністерка уточнила, що з першого квітня відбуватиметься фінансування з НСЗУ за надану медичну допомогу.

Скалецька пояснила, що робитимуть у випадку спалаху коронавірусу в Україні: «Якщо у нас буде виявлений випадок коронавірусу, ця особа буде розміщена в інфекційній лікарні, а особи, які були з нею в контакті, будуть під особливим контролем лікарів. Обсервація у Нових Санжарах була потрібна, бо ми евакуйовували людей із зони карантину, і потрібно було переконатися, що з їх станом здоров’я все добре, немає проявів вірусної інфекції»

За словами очільниці МОЗ, інфіковані особи будуть перебувати в інфекційних лікарнях. «У випадку, коли в інфекційних лікарнях буде багато осіб, наприклад, контактних, у яких є симптоми захворювання на коронавірус, тоді перейдемо до наступного кроку, який також нами спланований, – створимо окремі лікарні, перевеземо до них пацієнтів, у яких є підозра чи встановлений корона вірус», – зазначила Скалецька.

Міністерка наголосила, що медична система на сьогодні готова до фіксації випадку коронавірусної інфекції і готова надавати медичну допомогу в наших інфекційних лікарнях.

«Досить багато у нас у країні ліжок, медичних працівників. І на сьогодні система надання допомоги в інфекційних лікарнях є досить розгалуженою, по всіх областях», – додала Скалецька.

Очільниця МОЗ вважає, що особи зі школи чи офісу, які були в контакті з хворим, повинні бути рекомендовані до обсервації. «Ми зараз готуємо певні нормативні документи, щоб це упорядкувати, і щоб ця 14-денна обсервація була максимально юридично обґрунтована», – сказала міністерка.

Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, особи, які контактували із хворим з Чернівців наразі «перебувають у режимі самоізоляції«. «Дружина хворого теж залишається вдома, у неї жодних симптомів немає. Аналіз на коронавірус у неї взяли», – зазначив він.